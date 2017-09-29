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Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Республика: Возвращение в госсобственность

Как Россия вернулась в госсобственность

Альтернатив ресурсам государства все меньше, национализация убытков все доступнее для частного бизнеса
Максим Трудолюбов

Много лет назад, впервые вступая в права президента, Владимир Путин вряд ли мог всерьез мечтать о национализации экономики. Более того, в очень разумной программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» речь скорее о том, как сделать рынок более эффективным, чем о том, чтобы все вернуть государству.

Это, конечно, публичное выступление, это слова. Но трудно представить себе, что человек, лично наблюдавший катастрофическую неэффективность государственного управления экономикой, мог всерьез стремиться к ренационализации. Конечно, идея прибрать «стратегические» ресурсные корпорации к рукам государства была. Но заходить так далеко?

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