Терпеливое женское большинство
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Как поживает женское население России в сравнении с жизнью мужского населения страны? Не забудем, что женщины составляют большинство, и поэтому, когда сайт «Левада-центра» сообщает, что со словами «жить трудно, но можно терпеть» согласны и половина мужчин, и половина женщин, абсолютное число женских ответов – больше. С той же оговоркой надо воспринимать информацию о том, что и среди мужчин, и среди женщин одинаковая доля (12–13%) выбирает ответ «терпеть наше бедственное положение невозможно». Уровень пессимизма среди обоих полов одинаков, но абсолютный объем женского огорчения больше. А в другом наборе ответов и описанной симметрии уже нет. Главная характеристика, которую дают своей жизни женщины, свидетельствует о том, что их адаптация к трудностям и снижению уровня жизни осуществляется через снижение запросов. Ответы мужчин говорят скорее об адаптации через активность. Это не удивительно, ведь женщины в целом старше и среди них самая многочисленная категория – пенсионеры, а среди мужчин – рабочие. Среди всех жителей РФ лишь меньшинство может позволить себе без труда приобретать товары длительного пользования и т. д., но среди мужчин это меньшинство составляет 28%, а среди женщин – 19%.
У женщин выше доля лиц с высшим и средним специальным образованием. При прочих равных это должно было бы обеспечивать и более высокий доход. Но в том-то все и дело, что нет этих прочих равных. О том, что шансы на продвижение по службе, на карьерный успех у мужчин выше, заявляют не только 58% женщин, но и 46% мужчин. И вот результат: мужчин, сообщивших, что у них доход более 35 000 руб. в месяц, – 40%, а женщин – 33%. К такому положению наши женщины привыкли, и запросы их ниже. На вопросы о том, при каких доходах можно жить нормально и при каких – богато, они называют в среднем определенно более низкие суммы.
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