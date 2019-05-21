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Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Молодые как пожилые

Молодые как пожилые, но не во всем

Молодые россияне за власть, но не во всем они конформисты
Алексей Левинсон

То и дело люди, себя считающие «взрослыми», вздыхают: подрастает молодежь, которая, кроме Владимира Путина, никого не видела. Что же у них в головах? Предположения можно строить разные – что они особо лояльны Путину или что они первыми проявят недовольство.

Опросы показывают: да, действительно молодые люди чаще выражают одобрение Путину, чем более старшие граждане. Впрочем, они и Дмитрию Медведеву выражают одобрение чаще среднего, и его правительству, и Госдуме. Выходит, они не более «пропутинские», а вообще более провластные. Но и этот результат ставится под сомнение другим: про людей, наделенных большой властью, молодые чаще всех говорят, что те не вызывают у них «никаких чувств».

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