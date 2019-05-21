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Статья опубликована в № 4817 от 22.05.2019 под заголовком: Генетические танцы на граблях

Генетические танцы на граблях

В поисках идеологии добрались и до генетики
Андрей Колесников

Академик РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева на конференции в Конституционном суде предложила заняться выявлением «генетически присущих» ценностей нашего народа, чтобы он нашел наконец свою идентичность и появилась возможность закрепить в Конституции «единую идеологию». Эти ценности – духовность, коллективизм, патриотизм, острое неприятие социальной несправедливости.

В сущности, ничего нового – руководящая и направляющая сила у нас уже есть, только не партия, а человек. Сергей Грызлов, выдвинувший более 10 лет назад идею «национального лидера», примерно равную понятию «елбасы», а затем Вячеслав Володин, приравнявший Путина к России, уже выступили в духе известного немецкого теоретика (и практика – в годы третьего рейха) права Карла Шмитта – воля народа воплощается в суверене. Закрепил эту теорию Владислав Сурков своей концепцией непосредственного флюидообразного общения высшего руководителя с «глубинным народом», минуя разнообразные институты. Их существование закреплено в Конституции, но на самом деле они являются ритуальными и имитационными. В чем, в сущности, можно с Сурковым согласиться. Не хватает в Основном законе идеологии, как в былые времена.

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