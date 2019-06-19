Революция «глубинного народа»

Российские власти все чаще сталкиваются с вызовами, к которыми они не готовы, и администрируют их устаревшими методами

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Российские власти сталкиваются с теми вызовами, к которым они не готовы. И менеджерируют и администрируют их старыми методами, что означает подготовку к позавчерашней войне.

Выпустить Ивана Голунова, чтобы мелкие дела корыстолюбивых полицейских не отбрасывали огромную политическую тень на Кремль. А на следующий день дать команду «фас!» полицейским забрасывать в автозаки случайных прохожих. Пародия на Джанни Родари.