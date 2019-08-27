Детям надо в школу

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Не найти института более всеохватного, чем школа. То, что у нас почти все дети ходят в школу, – норма, которую никто не ставит под сомнение. Нам кажется – давным-давно, а исторически совсем недавно в наше общество проникла одна из главных модернизационных идей: что дети должны жить лучше, чем родители, и главное, что нужно для этого, – учиться. Прохождение через ступенчатую систему образования стало и остается главным средством вертикальной мобильности в нашем обществе.

Но принадлежность школы и школьного образования к числу вещей, которых не может не быть, превращают ее в один из самых косных институтов. Видя это, школу непрерывно пытаются реформировать. Однако большинство реформ лишь делают жизнь учителей все тяжелее, но социальной сути нашей школы изменить не могут, ведь она была в нее заложена тогда, когда школа начала превращаться в массовую. А социальная суть такая: государство в лице государственного школьного (иногда еще дошкольного) учреждения забирает у (или получает от) общества детей, которых общество в лице семьи, как могло, воспитало под себя. В школе же государство, как может, перевоспитывает их под себя. Недоделанное школой доделывали профтехучилищем, армией и зоной. Перевоспитываемые брали реванш в виде подростковых компаний в подъездах: какие – с неразрешенной музыкой, какие – с неразрешенным пивом, а какие – с неразрешенным оружием.