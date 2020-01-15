Как хоккей становится гибридным
Одновременный эфир двух игр и реакция на две «правды» — это больше чем просто забавный анекдот
Эксперты применяют эпитет гибридный к самым разным сторонам жизни современной России от безысходности. Это пояснение, которое ничего не поясняет
На долгих новогодних каникулах жизнь в России привычно погружается в летаргический сон и обыкновенно не происходит ничего примечательного, особенно в жизни СМИ. В редакциях остаются несчастные дежурные, а прочие журналисты отправляются доедать оливье. Но на прошедших праздниках отечественные медиа сумели преподнести нам курьез, который куда более показателен, чем может показаться на первый взгляд.
Вечером 5 января молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в финальном матче со счетом 3:4, однако значительная часть пользователей социальных сетей была убеждена в обратном. Они полагали, что наши выиграли 5:3. Более того, фанаты стали делать замечания изданиям, которые сообщали «фейкньюс» о поражении сборной.
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