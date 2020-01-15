Как хоккей становится гибридным

На долгих новогодних каникулах жизнь в России привычно погружается в летаргический сон и обыкновенно не происходит ничего примечательного, особенно в жизни СМИ. В редакциях остаются несчастные дежурные, а прочие журналисты отправляются доедать оливье. Но на прошедших праздниках отечественные медиа сумели преподнести нам курьез, который куда более показателен, чем может показаться на первый взгляд.