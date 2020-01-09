Показ хоккейного финала девятилетней давности удвоил аудиторию «Матч ТВ»
Повтор финала молодежного чемпионата мира по хоккею от 2011 г., вышедшего в эфире телеканала «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа») с 21.00 до 23.30 5 января, посмотрели почти 1,3 млн россиян старше четырех лет, следует из данных, предоставленных «Ведомостям» исследовательской компанией Mediascope.
Рейтинг показа игры девятилетней давности, в которой встречались молодежные сборные России и Канады, составил 0,9% (процент от всех россиян указанного возраста). Это в два с лишним раза больше, чем рейтинг «Матч ТВ» за эфирные сутки 5 января (0,4%). И на 0,3 п. п. выше, чем средний рейтинг программ (0,6%), выходивших в указанном временном отрезке в эфире этого канала с 1 по 4 января (0,6%).
Финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 г., где в этот раз также играли российские и канадские хоккеисты, транслировал в это же время в прямом эфире «Первый канал». Показ этой игры собрал у экранов 6,6 млн россиян старше четырех лет. Рейтинг трансляции составил 4,9%, что почти в три раза превышает аналогичный показатель «Первого канала» за весь день 5 января (1,7%).
Показ «Первым каналом» и «Матч ТВ» в одно и то же время 5 января финалов молодежного финала ЧМ по хоккею разных лет, в которых встречались сборные России и Канады, ввел в заблуждение многих болельщиков. В 2011 г. россияне выиграли со счетом 5:3, и часть из тех, кто смотрел игру на «Матч ТВ», отмечали победу российской молодежной сборной и писали поздравительные сообщения в соцсетях. В их числе оказались, например, председатель комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев и футболист Дмитрий Тарасов. «Поздравляем хоккейную молодежку с Золотом Чемпионата мира! Настоящая «Красная машина», новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!» – написал Дегтярев на своей странице в Facebook и позднее удалил это сообщение.
При этом в финале 2020 г. российские хоккеисты проиграли канадцам со счетом 3:4.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк позднее рассказал «РИА Новости», что его ошибочно поздравили с победой сборной России два человека, причем, по его словам, это были «хоккейные» люди.
«Первый канал» и «Матч ТВ» на момент публикации не ответили на просьбу «Ведомостей» прокомментировать данные Mediascope.