Показ хоккейного финала девятилетней давности удвоил аудиторию «Матч ТВ»

Показ «Первым каналом» и «Матч ТВ» в одно и то же время 5 января финалов молодежного финала ЧМ по хоккею разных лет, в которых встречались сборные России и Канады, ввел в заблуждение многих болельщиков. В 2011 г. россияне выиграли со счетом 5:3, и часть из тех, кто смотрел игру на «Матч ТВ», отмечали победу российской молодежной сборной и писали поздравительные сообщения в соцсетях. В их числе оказались, например, председатель комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев и футболист Дмитрий Тарасов. «Поздравляем хоккейную молодежку с Золотом Чемпионата мира! Настоящая «Красная машина», новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!» – написал Дегтярев на своей странице в Facebook и позднее удалил это сообщение.