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Показ хоккейного финала девятилетней давности удвоил аудиторию «Матч ТВ»

Более миллиона россиян смотрели повтор молодежного ЧМ вместо прямого эфира финала 2020 года на «Первом»
Мария Истомина
Российские хоккеисты Максим Березин, Игорь Бобков, Владимир Тарасенко (слева направо) празднуют победу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 г. /Елена Руско / РИА Новости

Повтор финала молодежного чемпионата мира по хоккею от 2011 г., вышедшего в эфире телеканала «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа») с 21.00 до 23.30 5 января, посмотрели почти 1,3 млн россиян старше четырех лет, следует из данных, предоставленных «Ведомостям» исследовательской компанией Mediascope.

Рейтинг показа игры девятилетней давности, в которой встречались молодежные сборные России и Канады, составил 0,9% (процент от всех россиян указанного возраста). Это в два с лишним раза больше, чем рейтинг «Матч ТВ» за эфирные сутки 5 января (0,4%). И на 0,3 п. п. выше, чем средний рейтинг программ (0,6%), выходивших в указанном временном отрезке в эфире этого канала с 1 по 4 января (0,6%).

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 г., где в этот раз также играли российские и канадские хоккеисты, транслировал в это же время в прямом эфире «Первый канал». Показ этой игры собрал у экранов 6,6 млн россиян старше четырех лет. Рейтинг трансляции составил 4,9%, что почти в три раза превышает аналогичный показатель «Первого канала» за весь день 5 января (1,7%).

Показ «Первым каналом» и «Матч ТВ» в одно и то же время 5 января финалов молодежного финала ЧМ по хоккею разных лет, в которых встречались сборные России и Канады, ввел в заблуждение многих болельщиков. В 2011 г. россияне выиграли со счетом 5:3, и часть из тех, кто смотрел игру на «Матч ТВ», отмечали победу российской молодежной сборной и писали поздравительные сообщения в соцсетях. В их числе оказались, например, председатель комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев и футболист Дмитрий Тарасов. «Поздравляем хоккейную молодежку с Золотом Чемпионата мира! Настоящая «Красная машина», новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!» – написал Дегтярев на своей странице в Facebook и позднее удалил это сообщение.

При этом в финале 2020 г. российские хоккеисты проиграли канадцам со счетом 3:4.

Ранее по теме: Сборная России по хоккею уступила Канаде в финале молодежного ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк позднее рассказал «РИА Новости», что его ошибочно поздравили с победой сборной России два человека, причем, по его словам, это были «хоккейные» люди.

«Первый канал» и «Матч ТВ» на момент публикации не ответили на просьбу «Ведомостей» прокомментировать данные Mediascope.

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