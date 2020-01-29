Как министр культуры подарил нам иллюзию контроля
Ольга Любимова стала тем лотерейным билетом из исследования Эллен Лангер, за который нам дали пару дней подержаться
В 1975 г. Эллен Лангер, исследовательница из Гарварда, ввела в психологию понятие «иллюзия контроля» (illusion of control). Она убедилась, что люди считают лотерейные билеты, вытянутые ими, а не выданные другим человеком, более «счастливыми», что, разумеется, противоречило математической логике. Суть феномена проста: человеку хочется считать, что он может влиять на происходящее вокруг него. Осознание же обратного может ввести человека в глубоко подавленное состояние.
Именно с точки зрения иллюзии контроля интересно посмотреть на все разворачивающиеся в последние недели в нашем обществе – в социальных сетях, мессенджерах, прессе – обсуждения: поправок к Конституции и смены правительства. Пожалуй, самой показательной в этом смысле стала дискуссия, если так можно выразиться, вокруг назначения на пост министра культуры Ольги Любимовой.