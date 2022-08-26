«Все ненавидят Йохана»: сказка о нордическом взрывателе

В 1943 г. в норвежской деревне Титран родился необычный мальчик Йохан (Пол Сверре Хаген, известный по ролям двух норвежских национальных героев – Тура Хейердала в фильме «Кон-Тики» и Руаля Амундсена в киноленте «Амундсен»). Его родители, представители древней фамилии Гранде, были профессиональными взрывателями. Во время немецкой оккупации паре нашлось применение – с ребенком на руках они разрушали мосты и взрывали мины. Но на одной из операций, прямо на глазах у Йохана, они гибнут. Мальчик рос у дяди с тетей, но интерес к взрывчатке не утратил – наоборот, много лет только в грохоте динамита он и находил покой. В деревне к Йохану относятся с недоверием и даже презрением.