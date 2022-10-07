«Сердце пармы»: какова цена империи

«Сердце пармы»: какова цена империиГрандиозный эпос от режиссера «Движения вверх» – о том, что можно остаться человеком даже в эпоху перемен
Хрупкое равновесие на Урале нарушил еще пермский князь Ермолай (Александр Горбатов из сериалов «Угрюм-река» и «Ненастье»). Московский наместник, он хотел править сам, без оглядки на Москву. Чтобы подчинить себе вогулов (так русские прозвали манси), Ермолай отправил отряд разбойников выкрасть Золотую бабу, идола их главной богини Сорни-Най. В отместку вогульский хакан Асыка (Валентин Цзин из «Арвентура») пришел с набегом. Разорил русский город, убил Ермолая – прямо на глазах его малолетнего сына Михаила, который чудом выжил в мясорубке и потому вырос убежденным противником войны (взрослого княжича играет восходящая звезда Александр Кузнецов, его можно увидеть в сериале «Химера», фильмах «Лето», «Скиф» и последних «Фантастических тварях»).
Пусть и не было у Михаила отцовских амбиций, мирно править ему не суждено. Москва требует, чтобы новый наместник навел порядок, ведь местные племена не платят ясак – дают вместо пушнины дохлых мышей. Москва требует, чтобы Михаил заставил непокорного Асыку присягнуть великому князю. Хакан в качестве ответа шлет вырезанное сердце русского гонца. Наконец, епископ Иона (Евгений Миронов – князь Мышкин в «Идиоте», Алексей Леонов во «Времени первых») ездит по округе и крестит язычников, но те готовы даже убить своих детей, лишь бы спасти их души от нового бога. Но едва ли не главный враг Ионы не эти «нехристи», а Михаил. Сам-то он православный, однако жена его Тиче (первая большая роль Елены Ербаковой) – ведьма. Воплощение Сорни-Най на земле.