«Сердце пармы»: какова цена империи

Пусть и не было у Михаила отцовских амбиций, мирно править ему не суждено. Москва требует, чтобы новый наместник навел порядок, ведь местные племена не платят ясак – дают вместо пушнины дохлых мышей. Москва требует, чтобы Михаил заставил непокорного Асыку присягнуть великому князю. Хакан в качестве ответа шлет вырезанное сердце русского гонца. Наконец, епископ Иона (Евгений Миронов – князь Мышкин в «Идиоте», Алексей Леонов во «Времени первых») ездит по округе и крестит язычников, но те готовы даже убить своих детей, лишь бы спасти их души от нового бога. Но едва ли не главный враг Ионы не эти «нехристи», а Михаил. Сам-то он православный, однако жена его Тиче (первая большая роль Елены Ербаковой) – ведьма. Воплощение Сорни-Най на земле.