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«Сердце пармы»: какова цена империи

Грандиозный эпос от режиссера «Движения вверх» – о том, что можно остаться человеком даже в эпоху перемен
Николай Корнацкий , кинокритик

Хрупкое равновесие на Урале нарушил еще пермский князь Ермолай (Александр Горбатов из сериалов «Угрюм-река» и «Ненастье»). Московский наместник, он хотел править сам, без оглядки на Москву. Чтобы подчинить себе вогулов (так русские прозвали манси), Ермолай отправил отряд разбойников выкрасть Золотую бабу, идола их главной богини Сорни-Най. В отместку вогульский хакан Асыка (Валентин Цзин из «Арвентура») пришел с набегом. Разорил русский город, убил Ермолая – прямо на глазах его малолетнего сына Михаила, который чудом выжил в мясорубке и потому вырос убежденным противником войны (взрослого княжича играет восходящая звезда Александр Кузнецов, его можно увидеть в сериале «Химера», фильмах «Лето», «Скиф» и последних «Фантастических тварях»).

Пусть и не было у Михаила отцовских амбиций, мирно править ему не суждено. Москва требует, чтобы новый наместник навел порядок, ведь местные племена не платят ясак – дают вместо пушнины дохлых мышей. Москва требует, чтобы Михаил заставил непокорного Асыку присягнуть великому князю. Хакан в качестве ответа шлет вырезанное сердце русского гонца. Наконец, епископ Иона (Евгений Миронов – князь Мышкин в «Идиоте», Алексей Леонов во «Времени первых») ездит по округе и крестит язычников, но те готовы даже убить своих детей, лишь бы спасти их души от нового бога. Но едва ли не главный враг Ионы не эти «нехристи», а Михаил. Сам-то он православный, однако жена его Тиче (первая большая роль Елены Ербаковой) – ведьма. Воплощение Сорни-Най на земле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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