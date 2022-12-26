Китайцы и индийцы дерутся палками, держа ядерное оружие наготове

Отношения между двумя азиатскими гигантами тяжелые с конца 1940-х гг. Причины вражды простые: границы между Тибетом, считавшим себя до 1951 г. независимым государством (Китай этого не признавал), и Британской Индией были проведены произвольно, а кое-где отсутствовали. Кроме того, Индия оказала поддержку антикитайскому движению тибетцев и приняла Далай-ламу, бежавшего от китайцев после восстания 1959 г. В 1962 г. китайская армия начала настоящую войну с Индией и захватила некоторые приграничные районы. С тех пор войн не было, но столкновения, в том числе с жертвами, случались многократно.