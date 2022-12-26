Китайцы и индийцы дерутся палками, держа ядерное оружие наготове

Китайцы и индийцы дерутся палками, держа ядерное оружие наготовеВо что может вылиться пограничный конфликт двух крупнейших азиатских держав
После произошедшей 9 декабря массовой драки между индийскими и китайскими пограничниками в индийской политике началось землетрясение. Главная оппозиционная партия, Индийский национальный конгресс, обвинила премьер-министра Нарендру Моди и его правительство в неспособности и, хуже того, в нежелании защитить страну от китайской угрозы. Крайние оппозиционеры вообще обвиняют премьера в измене и сговоре с Пекином. Фактически в Индии началась военная истерия. Правящая партия вынуждена оправдываться. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия стянула к границе с Китаем «рекордное количество сил».
Отношения между двумя азиатскими гигантами тяжелые с конца 1940-х гг. Причины вражды простые: границы между Тибетом, считавшим себя до 1951 г. независимым государством (Китай этого не признавал), и Британской Индией были проведены произвольно, а кое-где отсутствовали. Кроме того, Индия оказала поддержку антикитайскому движению тибетцев и приняла Далай-ламу, бежавшего от китайцев после восстания 1959 г. В 1962 г. китайская армия начала настоящую войну с Индией и захватила некоторые приграничные районы. С тех пор войн не было, но столкновения, в том числе с жертвами, случались многократно.