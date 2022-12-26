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Китайцы и индийцы дерутся палками, держа ядерное оружие наготове

Во что может вылиться пограничный конфликт двух крупнейших азиатских держав
Евгений Трифонов , политолог

После произошедшей 9 декабря массовой драки между индийскими и китайскими пограничниками в индийской политике началось землетрясение. Главная оппозиционная партия, Индийский национальный конгресс, обвинила премьер-министра Нарендру Моди и его правительство в неспособности и, хуже того, в нежелании защитить страну от китайской угрозы. Крайние оппозиционеры вообще обвиняют премьера в измене и сговоре с Пекином. Фактически в Индии началась военная истерия. Правящая партия вынуждена оправдываться. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия стянула к границе с Китаем «рекордное количество сил».

Отношения между двумя азиатскими гигантами тяжелые с конца 1940-х гг. Причины вражды простые: границы между Тибетом, считавшим себя до 1951 г. независимым государством (Китай этого не признавал), и Британской Индией были проведены произвольно, а кое-где отсутствовали. Кроме того, Индия оказала поддержку антикитайскому движению тибетцев и приняла Далай-ламу, бежавшего от китайцев после восстания 1959 г. В 1962 г. китайская армия начала настоящую войну с Индией и захватила некоторые приграничные районы. С тех пор войн не было, но столкновения, в том числе с жертвами, случались многократно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных