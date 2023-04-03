Потенциал развития рынка МФО

Помимо регуляторных изменений возможно и различие в векторах развития беззалоговых и залоговых моделей. И если с первыми он в достаточной степени понятен, то в условиях меняющегося рынка и все большей востребованности продукта, близкого к банковскому, потенциал рынка залоговой модели представляется очень большим. И тут его можно оценивать по-разному. В России, по данным ГИБДД на конец 2022 г., зарегистрировано 50,6 млн легковых авто. И вряд ли эта цифра будет критично меняться в сторону уменьшения. Конечно, в общем объеме машин есть те, которые закредитованы, но важно помнить, что залоговая масса постоянно высвобождается и как минимум половина из всех авто на рынке возможна для залога. Таким образом, возможность роста с точки зрения достаточности залоговой массы явно просматривается. В условиях если залоговые МФО все больше будут укреплять свои позиции в ставках, близких к банковским, активный рост спроса на этот продукт вполне логичен.