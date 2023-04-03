Потенциал развития рынка МФО

Потенциал развития рынка МФОРоссия продолжает оставаться в числе мировых лидеров по ежегодным темпам прироста портфеля микрозаймов
Россия продолжает оставаться в числе мировых лидеров по ежегодным темпам прироста портфеля микрозаймов. За последние два года (2021–2022 гг.) средние ежегодные темпы прироста российского рынка МФИ по объему портфеля выданных займов составили 22%, что соответствовало бразильскому, а также существенно превышало уровень индийского рынка (6%), который по-прежнему является крупнейшим в мире. На конец 2022 г. доля России составила чуть менее 4% от всего мирового рынка, но при сохранении наблюдаемых на протяжении последних пяти лет высоких показателей роста объемов портфеля займов к 2030 г. российская доля может увеличиться до 7%. Учитывая тот факт, что потенциальные глобальные макроэкономические шоки только повысят спрос на услуги МФИ во всем мире, к 2030 г. объем мирового рынка может увеличиться чуть более чем в 2 раза.
Важнейшей тенденцией является рост технологичности этого рынка. Где-то спровоцированный пандемией, а во многом толкаемый общим уровнем технологического развития финансовой отрасли в России – одной из ведущих в мире по технологичности. Еще одним важным трендом нужно отметить дальнейшее развитие регулирования отрасли, существенно снижающее восприятие рисков и обеспечивающее надежную защиту всем участникам рынка. В контексте этих трендов все явнее становится сегментирование рынка МФО. По мере его взросления формируются интересные векторы развития, некоторые из которых уже вплотную подходят к уровню банков.
Российский рынок МФО всегда принято рассматривать через призму крупнейших участников. Тем не менее с каждым годом все актуальнее становится необходимость начать акцентировать внимание на неоднородности этого рынка. Подавляющее большинство МФО работают в беззалоговой бизнес-модели без обеспечения, в которой превалируют известные всем «займы до зарплаты». Но с каждым годом все заметнее становится залоговый сегмент, в котором обеспечением выступают автомобили. И если раньше на рынке был только один игрок – CarMoney, который, по сути, и создал этот сегмент, то сейчас количество таких игроков медленно, но верно растет («Лайм займ», «Центрофинанс», самостоятельная линейка «Быстроденьги»). Несмотря на то что доля залоговых займов не превышает 2% от совокупного портфеля выданных в 2022 г., залоговый сегмент все активнее, особенно в свете событий прошлого года, забирает долю как у беззалоговых МФО, так и у банков.
Наиболее существенные отличия залоговых бизнес-моделей касаются таких ключевых характеристик, как средняя сумма займа, ежедневные процентные ставки и доля просроченной задолженности. По этим характеристикам залоговые МФО находятся очень близко к банкам – например, крупнейший игрок залогового сегмента CarMoney выдает свой продукт по ставкам от 40%.
Неудивительно, что на рыночные и регуляторные изменения залоговая и беззалоговая модели могут реагировать отличным образом. Достаточно посмотреть на последние требования, вступившие или вступающие в силу в 2023 г. Макропруденциальные лимиты касаются только необеспеченных займов и не ограничивают бизнес залоговых МФО. Кроме того, залог позволяет предлагать залоговым компаниям ставки, приближенные к банковским, кратно ниже, чем в сегменте беззалоговых займов, поэтому снижение дневной ставки также не влияет на залоговую модель.
Помимо регуляторных изменений возможно и различие в векторах развития беззалоговых и залоговых моделей. И если с первыми он в достаточной степени понятен, то в условиях меняющегося рынка и все большей востребованности продукта, близкого к банковскому, потенциал рынка залоговой модели представляется очень большим. И тут его можно оценивать по-разному. В России, по данным ГИБДД на конец 2022 г., зарегистрировано 50,6 млн легковых авто. И вряд ли эта цифра будет критично меняться в сторону уменьшения. Конечно, в общем объеме машин есть те, которые закредитованы, но важно помнить, что залоговая масса постоянно высвобождается и как минимум половина из всех авто на рынке возможна для залога. Таким образом, возможность роста с точки зрения достаточности залоговой массы явно просматривается. В условиях если залоговые МФО все больше будут укреплять свои позиции в ставках, близких к банковским, активный рост спроса на этот продукт вполне логичен.
Вторым возможным фактором роста может стать сохраняющийся тренд банковских отказников. Конечно, для кратного роста такого клиента недостаточно, но тем не менее это может запустить публичные форматы синергии залоговых МФО с банками.
Серьезным вызовом для участников отрасли является норматив достаточности капитала, установленный регулятором. Достаточность капитала демонстрирует способность кредитной организации покрыть финансовые потери за свой счет – и, что важно, не за счет долгового финансирования и не в ущерб клиентам. Для МФО это очень ограничивающий фактор. Вполне возможно, что это станет одной из предпосылок к стратегическим партнерствам или к выходу игроков сектора на рынок капитала (например, IPO). Привлечение денег в капитал становится для растущих компаний практически постоянной, повседневной задачей. И мы видим, что компании активно начинают работать сегодня с инвестиционным сообществом с точки зрения не только публичного долга – облигаций, но и привлечения денег в капитал. А это, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к качеству корпоративного управления, системы контроля рисков, прозрачности бизнеса.