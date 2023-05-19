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«Балет»: особенности Национального театра

На видеосервисе Wink стартует новый сериал от режиссера Happy End
Николай Корнацкий , критик

Обычное ЧП позднего СССР: юная балерина, на которую точит зубы КГБ, не возвращается домой с американских гастролей. Вновь в Москве она окажется лишь 40 лет спустя, но уже в ином статусе. Теперь ее зовут Рута Майерс (в этой роли – Алла Сигалова, один из главных российских хореографов), она гражданка США, а еще – мировая звезда современного танца.

Новый директор ведущего столичного театра Корнеев (еще один чиновник в коллекции Федора Бондарчука – после сериала «Год культуры» и фильма «Два дня») по-мефистофелевски точно выбрал момент, чтобы предложить заокеанской диве постановку на родной сцене – Майерс переживает творческий кризис и ищет вдохновение. Опытный царедворец сразу подобрал правильные слова. За 40 лет, искушает Корнеев, многое изменилось – подход, люди, страна. Майерс вряд ли поверила. Но решила на всякий случай проверить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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