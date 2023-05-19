«Балет»: особенности Национального театра

Обычное ЧП позднего СССР: юная балерина, на которую точит зубы КГБ, не возвращается домой с американских гастролей. Вновь в Москве она окажется лишь 40 лет спустя, но уже в ином статусе. Теперь ее зовут Рута Майерс (в этой роли – Алла Сигалова, один из главных российских хореографов), она гражданка США, а еще – мировая звезда современного танца.