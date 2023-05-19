«Балет»: особенности Национального театра

«Балет»: особенности Национального театраНа видеосервисе Wink стартует новый сериал от режиссера Happy End
Обычное ЧП позднего СССР: юная балерина, на которую точит зубы КГБ, не возвращается домой с американских гастролей. Вновь в Москве она окажется лишь 40 лет спустя, но уже в ином статусе. Теперь ее зовут Рута Майерс (в этой роли – Алла Сигалова, один из главных российских хореографов), она гражданка США, а еще – мировая звезда современного танца.
Новый директор ведущего столичного театра Корнеев (еще один чиновник в коллекции Федора Бондарчука – после сериала «Год культуры» и фильма «Два дня») по-мефистофелевски точно выбрал момент, чтобы предложить заокеанской диве постановку на родной сцене – Майерс переживает творческий кризис и ищет вдохновение. Опытный царедворец сразу подобрал правильные слова. За 40 лет, искушает Корнеев, многое изменилось – подход, люди, страна. Майерс вряд ли поверила. Но решила на всякий случай проверить.