«Лада Голд»: в гостях у сказки

Прошло время, наступили «наши дни». Внука Мидаса по имени Артур (Роман Евдокимов – «Библиотекарь», «Мажор в Сочи») депортируют из Нидерландов. Прилетев в родной Тольятти, он неожиданно для себя попадает на похороны деда и видит там трех смутно знакомых с детства дедовских дружков и одну подругу. Все они неласково смотрят, все одержимо ищут потерянное золото, за которое готовы перегрызть друг другу глотки. И, что еще хуже, все почему-то убеждены, что уж Артур-то точно должен знать, где оно спрятано.