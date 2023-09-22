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«Лада Голд»: в гостях у сказки

На «Иви» вышел комедийный сериал про двух неудачников, бандитов и автомобиль из чистого золота
Роман Черкасов , критик

В 1999 г. тольяттинский следователь Огурцов (Иван Фоминов – «Чики», «Многоэтажка») арестовал преступную группировку криминального авторитета Дасыгина по кличке Мидас (Павел Прилучный – «Мажор», «Девятаев») и упек ее членов за решетку на многие годы. А незадолго до этого Мидас собрал все, какое было, бандитское золото, повелел мастерам с «АвтоВАЗа» сделать из него машину и никому о том не сказал, даже ближайшим своим соратникам.

Прошло время, наступили «наши дни». Внука Мидаса по имени Артур (Роман Евдокимов – «Библиотекарь», «Мажор в Сочи») депортируют из Нидерландов. Прилетев в родной Тольятти, он неожиданно для себя попадает на похороны деда и видит там трех смутно знакомых с детства дедовских дружков и одну подругу. Все они неласково смотрят, все одержимо ищут потерянное золото, за которое готовы перегрызть друг другу глотки. И, что еще хуже, все почему-то убеждены, что уж Артур-то точно должен знать, где оно спрятано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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