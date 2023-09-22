«Лада Голд»: в гостях у сказки

«Лада Голд»: в гостях у сказкиНа «Иви» вышел комедийный сериал про двух неудачников, бандитов и автомобиль из чистого золота
В 1999 г. тольяттинский следователь Огурцов (Иван Фоминов – «Чики», «Многоэтажка») арестовал преступную группировку криминального авторитета Дасыгина по кличке Мидас (Павел Прилучный – «Мажор», «Девятаев») и упек ее членов за решетку на многие годы. А незадолго до этого Мидас собрал все, какое было, бандитское золото, повелел мастерам с «АвтоВАЗа» сделать из него машину и никому о том не сказал, даже ближайшим своим соратникам.
Прошло время, наступили «наши дни». Внука Мидаса по имени Артур (Роман Евдокимов – «Библиотекарь», «Мажор в Сочи») депортируют из Нидерландов. Прилетев в родной Тольятти, он неожиданно для себя попадает на похороны деда и видит там трех смутно знакомых с детства дедовских дружков и одну подругу. Все они неласково смотрят, все одержимо ищут потерянное золото, за которое готовы перегрызть друг другу глотки. И, что еще хуже, все почему-то убеждены, что уж Артур-то точно должен знать, где оно спрятано.