«Кибердеревня»: любовь, голуби и роботы

«Кибердеревня»: любовь, голуби и роботыНа «Кинопоиске» выходит сериал от продюсеров «Эпидемии» про Россию будущего
Три года назад интернет взорвал шуточный ролик про кибердеревню будущего, где веселый фермер на ломаном английском зовет осваивать марсианскую целину. Короткометражку сделали художники визуальных эффектов в свободное от работы время. После народного успеха мем разросся до настоящего веб-сериала Birchpunk. Название («березовый панк» – по аналогии с киберпанком и дизельпанком) хорошо описывает изобретенный жанр. Полдень, XXII век, межзвездные полеты и роботы-доярки – а в России все по-старому. Березы, вымирающая деревня, плацкарт, очереди в поликлиниках.
Из всей галереи персонажей Birchpunk, вообще богатой на оригиналов (в камео, к примеру, появились Гарик Харламов и Анатолий Вассерман), самыми колоритными получились двое. Тот самый марсианский фермер Николай (Сергей Чихачев – актер дубляжа, чьим голосом говорит Арнольд Шварценеггер и в фильме «Терминатор: Генезис», и в игре World of Tanks), а также эксцентричный глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозин (артист Малого театра Григорий Скряпкин). Оба они вернулись и в сериале«Кибердеревня», который создатели Birchpunk сняли для «Кинопоиска» вместе с компанией «Место силы» Валерия Федоровича и Евгения Никишова (известны как создатели сериалов «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «1703» и т. д.). Первые две серии появятся на видеосервисе 23 сентября.