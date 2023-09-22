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«Кибердеревня»: любовь, голуби и роботы

На «Кинопоиске» выходит сериал от продюсеров «Эпидемии» про Россию будущего
Николай Корнацкий , критик

Три года назад интернет взорвал шуточный ролик про кибердеревню будущего, где веселый фермер на ломаном английском зовет осваивать марсианскую целину. Короткометражку сделали художники визуальных эффектов в свободное от работы время. После народного успеха мем разросся до настоящего веб-сериала Birchpunk. Название («березовый панк» – по аналогии с киберпанком и дизельпанком) хорошо описывает изобретенный жанр. Полдень, XXII век, межзвездные полеты и роботы-доярки – а в России все по-старому. Березы, вымирающая деревня, плацкарт, очереди в поликлиниках.

Из всей галереи персонажей Birchpunk, вообще богатой на оригиналов (в камео, к примеру, появились Гарик Харламов и Анатолий Вассерман), самыми колоритными получились двое. Тот самый марсианский фермер Николай (Сергей Чихачев – актер дубляжа, чьим голосом говорит Арнольд Шварценеггер и в фильме «Терминатор: Генезис», и в игре World of Tanks), а также эксцентричный глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозин (артист Малого театра Григорий Скряпкин). Оба они вернулись и в сериале«Кибердеревня», который создатели Birchpunk сняли для «Кинопоиска» вместе с компанией «Место силы» Валерия Федоровича и Евгения Никишова (известны как создатели сериалов «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «1703» и т. д.). Первые две серии появятся на видеосервисе 23 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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