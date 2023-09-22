«Кибердеревня»: любовь, голуби и роботы

Из всей галереи персонажей Birchpunk, вообще богатой на оригиналов (в камео, к примеру, появились Гарик Харламов и Анатолий Вассерман), самыми колоритными получились двое. Тот самый марсианский фермер Николай (Сергей Чихачев – актер дубляжа, чьим голосом говорит Арнольд Шварценеггер и в фильме «Терминатор: Генезис», и в игре World of Tanks), а также эксцентричный глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозин (артист Малого театра Григорий Скряпкин). Оба они вернулись и в сериале«Кибердеревня», который создатели Birchpunk сняли для «Кинопоиска» вместе с компанией «Место силы» Валерия Федоровича и Евгения Никишова (известны как создатели сериалов «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «1703» и т. д.). Первые две серии появятся на видеосервисе 23 сентября.