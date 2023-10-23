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Как удвоить экономику

Дефицит долгосрочного финансирования российского бизнеса составляет десятки триллионов рублей
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

Прогноз Минэкономразвития, который лег в основу федерального бюджета, в рамках базового сценария предполагает темпы роста ВВП страны в 2024–2026 гг. на уровне 2,2–2,3%. Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики прогнозирует, что экономика в этот же период и также в рамках базового сценария увеличится на 0,5–2,5% в год.

Конечно, не все в изменении качества жизни можно оценить лишь через темпы роста ВВП, но в любом случае это очень невысокие амбиции. Все мы помним цель по удвоению ВВП за 10 лет, поставленную в начале 2000-х гг., – ее практически удалось достичь. Чтобы повторить такое свершение, надо расти на 7,18% в год, а сейчас Банк России и на фоне подъема в два с небольшим процента говорит о «перегреве». Хотя с такими темпами роста для удвоения ВВП потребуется более 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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