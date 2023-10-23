Как удвоить экономику

Конечно, не все в изменении качества жизни можно оценить лишь через темпы роста ВВП, но в любом случае это очень невысокие амбиции. Все мы помним цель по удвоению ВВП за 10 лет, поставленную в начале 2000-х гг., – ее практически удалось достичь. Чтобы повторить такое свершение, надо расти на 7,18% в год, а сейчас Банк России и на фоне подъема в два с небольшим процента говорит о «перегреве». Хотя с такими темпами роста для удвоения ВВП потребуется более 30 лет.