Как удвоить экономику

Как удвоить экономикуДефицит долгосрочного финансирования российского бизнеса составляет десятки триллионов рублей
Прогноз Минэкономразвития, который лег в основу федерального бюджета, в рамках базового сценария предполагает темпы роста ВВП страны в 2024–2026 гг. на уровне 2,2–2,3%. Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики прогнозирует, что экономика в этот же период и также в рамках базового сценария увеличится на 0,5–2,5% в год.
Конечно, не все в изменении качества жизни можно оценить лишь через темпы роста ВВП, но в любом случае это очень невысокие амбиции. Все мы помним цель по удвоению ВВП за 10 лет, поставленную в начале 2000-х гг., – ее практически удалось достичь. Чтобы повторить такое свершение, надо расти на 7,18% в год, а сейчас Банк России и на фоне подъема в два с небольшим процента говорит о «перегреве». Хотя с такими темпами роста для удвоения ВВП потребуется более 30 лет.