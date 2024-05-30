Капитальный ремонт провала

Причины такого высокого уровня госдолга в США могут быть разными. Это в том числе финансовые последствия пандемии COVID-19, которые вынудили правительство выделить значительные средства на поддержку экономики и населения. Неэффективная налоговая политика и недостаточные меры по снижению расходов тоже способствуют росту долга. Следует также отметить, что длительные периоды близких к нулю ставок заимствований способствовали готовности правительства США увеличивать государственный долг, направляя дополнительные средства на оборонные и социальные программы, что в целом позитивно сказывалось на развитии экономики и способствовало расширению геополитического влияния США. Многие аналитики критиковали правительство США за подобную финансовую экспансию, аргументируя это недопустимостью расходования еще не заработанных денег и существенного увеличения рисков снижения устойчивости государственной финансовой системы.