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Капитальный ремонт провала

Что нужно сделать, чтобы рост госдолга США не разрушил мировую финансовую систему в ближайшие пять лет
Денис Перепелица , директор Федерального методического центра финансовой грамотности РЭУ им. Г.В. Плеханова

Рост госдолга Соединенных Штатов Америки – это одна из самых серьезных угроз для мировой финансовой системы. С каждым годом долг страны только увеличивается, достигнув за последние десятилетия невиданных масштабов. По данным министерства финансов США, на конец 2023 г. государственный долг превысил $34 трлн, что составляет более 120% от общего ВВП страны.

Причины такого высокого уровня госдолга в США могут быть разными. Это в том числе финансовые последствия пандемии COVID-19, которые вынудили правительство выделить значительные средства на поддержку экономики и населения. Неэффективная налоговая политика и недостаточные меры по снижению расходов тоже способствуют росту долга. Следует также отметить, что длительные периоды близких к нулю ставок заимствований способствовали готовности правительства США увеличивать государственный долг, направляя дополнительные средства на оборонные и социальные программы, что в целом позитивно сказывалось на развитии экономики и способствовало расширению геополитического влияния США. Многие аналитики критиковали правительство США за подобную финансовую экспансию, аргументируя это недопустимостью расходования еще не заработанных денег и существенного увеличения рисков снижения устойчивости государственной финансовой системы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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