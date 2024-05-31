«Записки покойного Белкина»: проигрыш фатуму

Режиссер Кама Гинкас верен себе – для своей новой постановки он в очередной раз выбрал в качестве литературной основы произведения Александра Пушкина. На этот раз – две из пяти пушкинских «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», «Метель» и «Выстрел». Пушкин всегда был главным автором для Гинкаса, его путеводной звездой. Со спектакля «Пушкин и Натали» с Виктором Гвоздицким в роли поэта началась настоящая слава режиссера. Потом была экранная версия «Графа Нулина» с Мариной Нееловой и два самых знаменитых спектакля в репертуаре МТЮЗа – «Золотой петушок» и «Пушкин. Дуэль. Смерть».