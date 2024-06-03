России необходима налоговая революция

России необходима налоговая революцияОт подавления промышленности – к стимулированию производства добавленной стоимости
Владимир Путин указал на необходимость создания в России справедливой налоговой системы. Помимо социально-политического это поручение имеет глубокий экономический смысл, ведь в стратегической перспективе именно «справедливость» – синоним «эффективности».
То, что справедливо, укрепляет народ, а значит, и экономику. То, что несправедливо (не важно, поощрением иждивенства или ограблением), разрушает народ, ведет к его деградации, тем самым стирая экономику вместе со страной ластиком истории.
Установка президента особенно важна сейчас, перед лицом объективной задачи переориентации бюрократии с разграбления России на ее созидание, а экономики – с финансовых спекуляций на развитие технологий. Это требует не корректировки существующей, а создания принципиально новой налоговой системы – по сути, налоговой революции.