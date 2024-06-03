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России необходима налоговая революция

От подавления промышленности – к стимулированию производства добавленной стоимости
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Владимир Путин указал на необходимость создания в России справедливой налоговой системы. Помимо социально-политического это поручение имеет глубокий экономический смысл, ведь в стратегической перспективе именно «справедливость» – синоним «эффективности».

То, что справедливо, укрепляет народ, а значит, и экономику. То, что несправедливо (не важно, поощрением иждивенства или ограблением), разрушает народ, ведет к его деградации, тем самым стирая экономику вместе со страной ластиком истории.

Установка президента особенно важна сейчас, перед лицом объективной задачи переориентации бюрократии с разграбления России на ее созидание, а экономики – с финансовых спекуляций на развитие технологий. Это требует не корректировки существующей, а создания принципиально новой налоговой системы – по сути, налоговой революции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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