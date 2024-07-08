Уравнители великих держав

В этот понедельник, 8 июля, начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Событие это нельзя назвать ординарным. Во-первых, индийский лидер впервые посещает Москву с 2019 г. Вполне понятно, что за эти годы в международной системе произошли ощутимые трансформации. Во-вторых, Моди недавно одержал победу на выборах и стал долгожителем индийской политики. Визит в Россию – первый после достаточно уверенного переизбрания. А подобные элементы в мировой политике – явный и четкий сигнал, какие приоритеты в партнерстве есть у государства. В-третьих, сотрудничество в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно развивается. Мировое большинство, мир не-Запада достаточно активно углубляет кооперацию. И в-четвертых, глобальный Запад продолжает оказывать серьезное давление на индийцев в целях торпедирования сотрудничества между Москвой и Дели. Одним словом, сторонам есть что обсудить.