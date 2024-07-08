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Уравнители великих держав

Российско-индийские отношения могут стать фактором, стабилизирующим Евразию и международную систему в целом
Георгий Асатрян , доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт РСМД и клуба «Валдай», к. и. н.

В этот понедельник, 8 июля, начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Событие это нельзя назвать ординарным. Во-первых, индийский лидер впервые посещает Москву с 2019 г. Вполне понятно, что за эти годы в международной системе произошли ощутимые трансформации. Во-вторых, Моди недавно одержал победу на выборах и стал долгожителем индийской политики. Визит в Россию – первый после достаточно уверенного переизбрания. А подобные элементы в мировой политике – явный и четкий сигнал, какие приоритеты в партнерстве есть у государства. В-третьих, сотрудничество в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно развивается. Мировое большинство, мир не-Запада достаточно активно углубляет кооперацию. И в-четвертых, глобальный Запад продолжает оказывать серьезное давление на индийцев в целях торпедирования сотрудничества между Москвой и Дели. Одним словом, сторонам есть что обсудить.

Российско-индийские контакты восходят к началу Нового времени. Масштабными они стали после обретения Индией независимости. СССР и Индия установили дипломатические отношения в 1947 г. Москва сыграла определенную роль в процессах деколонизации. Советская идеология и политическая стратегия были заинтересованы в крушении колониальных империй, в особенности британской. В Индии это помнят. Политическая и военная элита молодого индийского государства обучалась в Союзе. Взаимная симпатия всегда присутствовала в отношениях между народами и правительствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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