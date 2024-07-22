Опора на две ноги

Опора на две ногиРоссии нужно построить две национальные вертикально-интегрированные литиевые компании
Спрос на литий в мире и в России будет продолжать расти. Сферы роста – автотранспорт (электромобили плюс аккумуляторы для автомобилей с ДВС), портативная электроника, децентрализованная электроэнергетика (накопители электроэнергии для метеозависимых ВИЭ). Плюс четвертая, недооцененная пока отрасль – беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как транспортные средства. Всем им нужны аккумуляторные батареи, в первую очередь литий-ионные.
Литиевой промышленности сегодня в России нет. Ее необходимо выстраивать с учетом существующих геолого-географических, технико-экономических и геополитических реалий. Последнее особенно важно. Мир окончательно раскололся. Перед страной стоит задача опоры на собственные силы для обретения технологического суверенитета, что невозможно без обретения суверенитетов интеллектуального и финансового. Все три формируют основу для четвертого – постоянного суверенитета государства над своими природными ресурсами, включая литий.