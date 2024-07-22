Опора на две ноги

Литиевой промышленности сегодня в России нет. Ее необходимо выстраивать с учетом существующих геолого-географических, технико-экономических и геополитических реалий. Последнее особенно важно. Мир окончательно раскололся. Перед страной стоит задача опоры на собственные силы для обретения технологического суверенитета, что невозможно без обретения суверенитетов интеллектуального и финансового. Все три формируют основу для четвертого – постоянного суверенитета государства над своими природными ресурсами, включая литий.