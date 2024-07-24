Россия и Китай создают новую модель мироустройства

Россия и Китай создают новую модель мироустройстваУверенный прогресс повышает потребность КНР в гарантированном обеспечении энергией
Скорость развития российско-китайских отношений имеет глобальное значение. В условиях распада единых глобальных рынков они создают новую модель взаимовыгодного сотрудничества, уже являющуюся образцом эффективного противодействия нарастающим деструктивным тенденциям.
В 2023 г. двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть – до 240 млрд долларов, на пятую часть превысив намеченный уровень в 200 млрд. Почти 40% взаимной торговли – поставки минерального топлива из России в Китай. Последний импортировал из России 107 млн т. нефти (что не имеет аналогов во всей Евразии), 34 млрд куб.м. природного газа, более 100 млн т. угля.
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