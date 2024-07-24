Россия и Китай создают новую модель мироустройства

В 2023 г. двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть – до 240 млрд долларов, на пятую часть превысив намеченный уровень в 200 млрд. Почти 40% взаимной торговли – поставки минерального топлива из России в Китай. Последний импортировал из России 107 млн т. нефти (что не имеет аналогов во всей Евразии), 34 млрд куб.м. природного газа, более 100 млн т. угля.