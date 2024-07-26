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Не экспортом единым

Каковы перспективы сотрудничества России и Индии в энергетической сфере?
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Еще задолго до того, как возникло само понятие геополитики, в мире начали появляться ключевые центры пересечения геополитических интересов, и один из важнейших – безусловно, Индия. Со времен Александра Великого западная цивилизация воспринимала эту далекую неведомую землю как ворота в восточный мир, как источник невероятных богатств и могущества. Многовековые попытки найти сюда путь привели к появлению на карте мира «Вест-Индии», в то время как «настоящая» Индия до поры до времени оставалась закрытой для внешнего мира. В XIX в. она стала одним из столпов могущественной Британской империи. Сегодня «борьба за Индию» продолжается, именно от ее экономического развития и политического курса зависят и современная геополитика, и глобальная энергетика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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