Не экспортом единым

Еще задолго до того, как возникло само понятие геополитики, в мире начали появляться ключевые центры пересечения геополитических интересов, и один из важнейших – безусловно, Индия. Со времен Александра Великого западная цивилизация воспринимала эту далекую неведомую землю как ворота в восточный мир, как источник невероятных богатств и могущества. Многовековые попытки найти сюда путь привели к появлению на карте мира «Вест-Индии», в то время как «настоящая» Индия до поры до времени оставалась закрытой для внешнего мира. В XIX в. она стала одним из столпов могущественной Британской империи. Сегодня «борьба за Индию» продолжается, именно от ее экономического развития и политического курса зависят и современная геополитика, и глобальная энергетика.