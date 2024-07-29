Уловка-2024

Уловка-2024В современных США, чтобы добраться до власти и начать назревшие реформы, нужно сначала доказать свою вменяемость
В середине прошлого века американский писатель Джозеф Хеллер опубликовал роман «Уловка-22», где убедительно продемонстрировал, насколько тонка, а порой и вообще условна грань, отделяющая разум от безумия, здравый смысл от безрассудства, а логику от абсурда. Если бы Хеллер дожил до наших дней, то у него могло бы возникнуть желание написать продолжение романа на материале американской избирательной гонки 2024 г.
Бросим беглый взгляд на главный политический ринг Америки. В его красном углу – белый мужчина 78 лет. Миллиардер и сын миллионера. Крупный нью-йоркский бизнесмен и медийный деятель почти с 50-летним стажем. Отец пятерых детей и дед десятерых внуков. 45-й президент США.
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