Уловка-2024

В середине прошлого века американский писатель Джозеф Хеллер опубликовал роман «Уловка-22», где убедительно продемонстрировал, насколько тонка, а порой и вообще условна грань, отделяющая разум от безумия, здравый смысл от безрассудства, а логику от абсурда. Если бы Хеллер дожил до наших дней, то у него могло бы возникнуть желание написать продолжение романа на материале американской избирательной гонки 2024 г.