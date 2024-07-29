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Уловка-2024

В современных США, чтобы добраться до власти и начать назревшие реформы, нужно сначала доказать свою вменяемость
Андрей Кортунов , генеральный директор Российского совета по международным делам

В середине прошлого века американский писатель Джозеф Хеллер опубликовал роман «Уловка-22», где убедительно продемонстрировал, насколько тонка, а порой и вообще условна грань, отделяющая разум от безумия, здравый смысл от безрассудства, а логику от абсурда. Если бы Хеллер дожил до наших дней, то у него могло бы возникнуть желание написать продолжение романа на материале американской избирательной гонки 2024 г.

Бросим беглый взгляд на главный политический ринг Америки. В его красном углу – белый мужчина 78 лет. Миллиардер и сын миллионера. Крупный нью-йоркский бизнесмен и медийный деятель почти с 50-летним стажем. Отец пятерых детей и дед десятерых внуков. 45-й президент США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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