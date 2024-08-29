Кто выиграет сырьевое ралли

Кто выиграет сырьевое раллиКризис в экономике США повышает шансы на рост мировых цен на сырье. Как распорядиться новыми экспортными доходами?
Недавние заявления главы ФРС США о скором развороте денежно-кредитной политики и назревшем переходе к снижению процентных ставок говорят о начале движения не только американской, но и мировой экономики к новому этапу развития. И вроде бы в очередном цикле снижения ставок нет ничего удивительного, однако каждый раз американская экономика входит в этот цикл в новом состоянии, что может в значительной степени сказываться и на масштабах, и на скорости снижения ставок. Последствия же изменения направленности денежно-кредитной политики все еще крупнейшей экономики мира затем ощущаются всеми, и Россия здесь не исключение – даже на фоне многочисленных и разнообразных санкций, огораживающих нас от западной финансовой системы, но не от процессов, происходящих в мировой экономике в целом.
Судя по всему, снижение процентных ставок в США будет длительным и довольно значительным. На фоне крайне высокого объема госдолга и увеличивающегося дефицита бюджета негативные данные о рынке труда и, соответственно, о состоянии экономики в целом приводят к дискуссии о способности всей системы устойчиво выдерживать высокие процентные ставки. Соответственно, на этом фоне возможны и смещения приоритетов в политике, предполагающие большее внимание к занятости и росту экономики по сравнению с целью по инфляции.