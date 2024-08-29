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Кто выиграет сырьевое ралли

Кризис в экономике США повышает шансы на рост мировых цен на сырье. Как распорядиться новыми экспортными доходами?
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

Недавние заявления главы ФРС США о скором развороте денежно-кредитной политики и назревшем переходе к снижению процентных ставок говорят о начале движения не только американской, но и мировой экономики к новому этапу развития. И вроде бы в очередном цикле снижения ставок нет ничего удивительного, однако каждый раз американская экономика входит в этот цикл в новом состоянии, что может в значительной степени сказываться и на масштабах, и на скорости снижения ставок. Последствия же изменения направленности денежно-кредитной политики все еще крупнейшей экономики мира затем ощущаются всеми, и Россия здесь не исключение – даже на фоне многочисленных и разнообразных санкций, огораживающих нас от западной финансовой системы, но не от процессов, происходящих в мировой экономике в целом.

Судя по всему, снижение процентных ставок в США будет длительным и довольно значительным. На фоне крайне высокого объема госдолга и увеличивающегося дефицита бюджета негативные данные о рынке труда и, соответственно, о состоянии экономики в целом приводят к дискуссии о способности всей системы устойчиво выдерживать высокие процентные ставки. Соответственно, на этом фоне возможны и смещения приоритетов в политике, предполагающие большее внимание к занятости и росту экономики по сравнению с целью по инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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