Кто выиграет сырьевое ралли

Недавние заявления главы ФРС США о скором развороте денежно-кредитной политики и назревшем переходе к снижению процентных ставок говорят о начале движения не только американской, но и мировой экономики к новому этапу развития. И вроде бы в очередном цикле снижения ставок нет ничего удивительного, однако каждый раз американская экономика входит в этот цикл в новом состоянии, что может в значительной степени сказываться и на масштабах, и на скорости снижения ставок. Последствия же изменения направленности денежно-кредитной политики все еще крупнейшей экономики мира затем ощущаются всеми, и Россия здесь не исключение – даже на фоне многочисленных и разнообразных санкций, огораживающих нас от западной финансовой системы, но не от процессов, происходящих в мировой экономике в целом.