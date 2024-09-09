Электоральная нормальность

Электоральная нормальностьПровести выборы с убедительным результатом стало проще, а любителей голосовать по старинке начали жалеть
Когда я пришел на свой участок в 10 утра 8 сентября, на дне прозрачной урны лежал один листочек. Это избирательный бюллетень. За кого голосовали – не видно. Моя просьба выдать еще один, такой же, вызвала некоторую сумятицу, но она быстро прошла. «Вы у нас третий [голосующий по старинке за три дня]», – пояснили члены комиссии. В Москве еще на выборах мэра в 2023 г. опробовали голосование разными способами. И дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и голосование через терминал электронного голосования (ТЭГ, планшет на участке), и обычными бюллетенями. Разница с этими выборами – чтобы получить обычный бюллетень, надо было подать заявление заранее, через «Госуслуги» или ТИК.
Я заявление подавал. Расписался (на планшете, а не в книге избирателей) за свой бумажный бюллетень. Он упал в урну – и стал вторым с 8.00, когда открылся участок. Для интереса (и с полным правом – есть аккредитация ЦИК) заехал в более солидный район. Там в урне к 11 часам утра – ноль бюллетеней. Вечером 8 сентября, как говорили в Московской избирательной комиссии, в столице проголосовало уже больше 3,15 млн человек. Это много. Во время выборов 2019 г. явка за один день (ДЭГ и ТЭГ не было) едва перевалила за 1,5 млн человек.
Посмотреть, сколько человек воспользовалось ДЭГ, а сколько пришло на участки и использовало ТЭГ, человек с улицы сейчас не может. Данные видят администраторы ДЭГ в управлении по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, напоминает юрист Олег Захаров. 320 000 человек проголосовало на участках с помощью ТЭГ, раскрывали данные вечером в городском штабе по наблюдению за выборами (им руководит член столичной общественной палаты Вадим Ковалев). Бумажные бюллетени использовало только 142 000 граждан, причем не все по заранее поданным заявкам.
«Цифровизация ширится! То, что вчера было необычным и пугало, сегодня становится нормой» – так генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров комментирует активное внедрение «электронных форм голосования». «Попробовали – ничего страшного не произошло. Отношение поменялось к лучшему!» – добавил он, но конкретных цифр не привел. Речь шла про ДЭГ, потому что отношение к ТЭГ социологи в последнее время не исследовали.
Поверить словам эксперта легко – Россия, и Москва в частности, лидер по цифровизации. Получение услуг «сидя на диване» стало одной из главных «фишек» нашей страны, и столицы в частности. За последние годы преобразовалось и голосование. Реализация активного избирательного права (ч. 2 ст. 32 Конституции) тоже стала своего рода государственной услугой, которую требуется получить. Это не только удобно, но и выгодно: многие используют ДЭГ «ради призов», напоминает работающий в регионах политтехнолог («Ведомости» подробно писали об акциях для привлечения людей на участки 3 сентября). Возможность получить несколько тысяч «призовых баллов» не подкупает только самых принципиальных.
Количество тех, кто говорит о «важности» ДЭГ для себя лично, за последние три года применения такого онлайн-голосования выросло – с 23% в 2021 г. против 36% в 2024 г. Это меньше теоретического уровня одобрения ДЭГ в 60% (2021). «Это общероссийская цифра [в 36%]. А в России в целом через ДЭГ еще толком не голосовали», – объясняет Федоров. Настанет время, и сторонников «онлайна» будет еще больше. ДЭГ, если верить ВЦИОМу, постепенно набирает популярность среди молодежи.
На тех территориях, где местная власть не вызывает особого недовольства, онлайн-голосование практикуется и входит в привычку. Опытеные политтехнологи говорят, что у ДЭГ очевидные плюсы: рост числа голосующих. «Что такое явка? Это не только легитимность, но и то, что избиратели верят, что их голос учтен правильно <...> что они доверяют сегодняшней системе», – говорил 7 сентября заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
Система выборов в России многие годы менялась только под давлением обстоятельств. С 2020 г. система опережает обстоятельства на повороте. Людям (даже несогласным) дали возможность быстрого принятия решений в «дни голосования». По сравнению с этим удобством ДЭГ многолетние споры в «стане оппозиции» о судьбе бумажных бюллетеней (Где поставить галку?.. Испортить?.. Вынести с участка?..) стали не просто мелочными – они стали неактуальными.
Пока количество тех, кто хочет приходить на участки, т. е. голосовать ногами, подсчитать сложно – нужно подождать финальных итогов выборов. К вечеру 8-го в столице ТЭГи и бумажные бюллетени в совокупности использовало 462 000 человек. Это чуть больше 14,5% от тех, кто отдал голос. Это капля в море. А те, кто голосовал лишь в бумаге, – и вовсе 4,5% от явки в 3,15 млн.
Не зря организаторы экзитполов на выходах с участков даже не спрашивали про такой «традиционный» вид голосования. А Булаев, рассказывая 7 сентября о развитии избирательной системы, сообщил, что бюллетень было решено сохранить, отзываясь на «пожелания, предложения, может быть какую-то болезненность со стороны отдельных избирателей». К счастью для организаторов выборов, болезненность среди избирателей распространена меньше, чем тяга к комфорту.