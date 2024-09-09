Электоральная нормальность

Когда я пришел на свой участок в 10 утра 8 сентября, на дне прозрачной урны лежал один листочек. Это избирательный бюллетень. За кого голосовали – не видно. Моя просьба выдать еще один, такой же, вызвала некоторую сумятицу, но она быстро прошла. «Вы у нас третий [голосующий по старинке за три дня]», – пояснили члены комиссии. В Москве еще на выборах мэра в 2023 г. опробовали голосование разными способами. И дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и голосование через терминал электронного голосования (ТЭГ, планшет на участке), и обычными бюллетенями. Разница с этими выборами – чтобы получить обычный бюллетень, надо было подать заявление заранее, через «Госуслуги» или ТИК.