«Как Фауст ослеп»: в схватке с дьяволом

Взяться за текст, считающийся вершиной немецкой поэзии и величайшим произведением мировой литературы, – задача крайне амбициозная. Тонышев выступил еще и автором инсценировки, в которую он включил не только первую, более известную часть канонического текста, но и философскую вторую, опубликованную уже после смерти Гете. Обе – в переводе Бориса Пастернака. При очевидности вложенного в итоговый сценический текст труда, о цельности замысла пока речь не идет. Первый акт спектакля – внятное изложение сюжетной линии – спор Мефистофеля с Господом, сделка Фауста с дьяволом и мучительная страсть к невинной девочке Гретхен.