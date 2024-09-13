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«Как Фауст ослеп»: в схватке с дьяволом

Сергей Тонышев поставил в «Сатириконе» спектакль о самопознании и духовном росте
Наталья Витвицкая , критик

Режиссер Сергей Тонышев уверенно занимает лидирующие позиции в современном театральном процессе. На его счету только в сезоне 2023/24 две успешные постановки – «Чагин» в «Современнике» и «Долгая счастливая жизнь» в Студии театрального искусства. Этот сезон для него также начался удачно. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин доверил ему спектакль на большой сцене с артистами первой величины. И не ошибся – премьера «Как Фауст ослеп» прошла со стоячими овациями.

Взяться за текст, считающийся вершиной немецкой поэзии и величайшим произведением мировой литературы, – задача крайне амбициозная. Тонышев выступил еще и автором инсценировки, в которую он включил не только первую, более известную часть канонического текста, но и философскую вторую, опубликованную уже после смерти Гете. Обе – в переводе Бориса Пастернака. При очевидности вложенного в итоговый сценический текст труда, о цельности замысла пока речь не идет. Первый акт спектакля – внятное изложение сюжетной линии – спор Мефистофеля с Господом, сделка Фауста с дьяволом и мучительная страсть к невинной девочке Гретхен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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