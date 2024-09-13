«Как Фауст ослеп»: в схватке с дьяволом

«Как Фауст ослеп»: в схватке с дьяволомСергей Тонышев поставил в «Сатириконе» спектакль о самопознании и духовном росте
Режиссер Сергей Тонышев уверенно занимает лидирующие позиции в современном театральном процессе. На его счету только в сезоне 2023/24 две успешные постановки – «Чагин» в «Современнике» и «Долгая счастливая жизнь» в Студии театрального искусства. Этот сезон для него также начался удачно. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин доверил ему спектакль на большой сцене с артистами первой величины. И не ошибся – премьера «Как Фауст ослеп» прошла со стоячими овациями.
Взяться за текст, считающийся вершиной немецкой поэзии и величайшим произведением мировой литературы, – задача крайне амбициозная. Тонышев выступил еще и автором инсценировки, в которую он включил не только первую, более известную часть канонического текста, но и философскую вторую, опубликованную уже после смерти Гете. Обе – в переводе Бориса Пастернака. При очевидности вложенного в итоговый сценический текст труда, о цельности замысла пока речь не идет. Первый акт спектакля – внятное изложение сюжетной линии – спор Мефистофеля с Господом, сделка Фауста с дьяволом и мучительная страсть к невинной девочке Гретхен.