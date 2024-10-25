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«Лихие»: однажды в Хабаровске

На Okko стартовал 16-серийный криминальный сериал Юрия Быкова «про девяностые»
Роман Черкасов , критик

На Okko стартовал 16-серийный криминальный сериал Юрия Быкова «про девяностые». Судя по эпическому замаху и отсылкам к классическим гангстерским драмам, «Лихие» хотели бы стать чем-то вроде «Крестного отца», сделанного на российском материале, но что-то пошло не так

Хабаровский край, 1991 год. Суровый деревенский мужчина Павел Лиховцев (Артем Быстров – «Дурак», «Очевидное невероятное») пытается прокормить семью охотой и пасекой, но дела идут все хуже. Пока герой пребывает в мрачных раздумьях, к нему заходит бывший односельчанин, подозрительно хорошо устроившийся в городе, и зовет с собой, пообещав работу водителем. Павел символично сжигает пасеку, сбривает патриархальную бороду, грузит семью в старенький «уазик» и едет в Хабаровск навстречу новой экономической реальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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