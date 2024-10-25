«Лихие»: однажды в Хабаровске

Хабаровский край, 1991 год. Суровый деревенский мужчина Павел Лиховцев (Артем Быстров – «Дурак», «Очевидное невероятное») пытается прокормить семью охотой и пасекой, но дела идут все хуже. Пока герой пребывает в мрачных раздумьях, к нему заходит бывший односельчанин, подозрительно хорошо устроившийся в городе, и зовет с собой, пообещав работу водителем. Павел символично сжигает пасеку, сбривает патриархальную бороду, грузит семью в старенький «уазик» и едет в Хабаровск навстречу новой экономической реальности.