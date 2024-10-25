ЦБ, сова и глобус

Ситуация складывается таким образом, что Банк России своими действиями и высказываниями стал принципиальным образом влиять на основные векторы экономической политики в стране – не только через ограничение возможности реализации тех или иных проектов (например, инфраструктурных) посредством установления крайне высокой ключевой ставки, но и через комментарии, например, о том, какой ЦБ видит правильную бюджетную политику. Становится очевидным, что цель ЦБ по инфляции, при этом установленная им же самим, уже абсолютно доминирует над всеми остальными целями, в том числе национальными целями развития, лишь совсем недавно, в мае, сформулированными в указе президента. И это крайне тревожный сигнал.