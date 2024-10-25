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ЦБ, сова и глобус

После недолгого всплеска инвестиций Банк России предлагает снова вернуться к «инвестиционному голоду»
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

Очередное заседание совета директоров ЦБ с вопросом о новом повышении ключевой ставки практически совпало с проведением саммита БРИКС в Казани. И хотя эти события не выглядят тесно связанными друг с другом, на деле все обстоит иначе. Именно от политики ЦБ во многом будет зависеть то, в каком состоянии российская экономика подойдет к следующему саммиту и каких успехов достигнет в реализации озвученных на полях саммита планов и проектов.

Ситуация складывается таким образом, что Банк России своими действиями и высказываниями стал принципиальным образом влиять на основные векторы экономической политики в стране – не только через ограничение возможности реализации тех или иных проектов (например, инфраструктурных) посредством установления крайне высокой ключевой ставки, но и через комментарии, например, о том, какой ЦБ видит правильную бюджетную политику. Становится очевидным, что цель ЦБ по инфляции, при этом установленная им же самим, уже абсолютно доминирует над всеми остальными целями, в том числе национальными целями развития, лишь совсем недавно, в мае, сформулированными в указе президента. И это крайне тревожный сигнал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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