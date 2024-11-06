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Деприватизация как риск для экономики

Действия судебной системы должны быть направлены на защиту добросовестных предпринимателей и инвесторов
Борис Копейкин , главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

Часто появляются новости о требованиях взыскать тот или иной актив в пользу государства. Причины могут быть связаны с потенциальными нарушениями, например при приватизации или связанными с коррупцией. В последнее время суды часто принимали решения о передаче таких предприятий и имущества государству. Такие решения иногда отменяются в вышестоящих инстанциях. А иногда прокуратура отказывается от исков. Стороннему наблюдателю предсказать окончательный исход сложно, но вероятность изъятия в случае подачи иска явно выглядит высокой.

В обществе существуют разные, иногда полярные взгляды на приватизацию 1990-х гг. Соответственно, и сейчас справедливость таких требований оценивается по-разному. Правила действительно были противоречивые. Они, а также их трактовка часто менялись, да и зачастую нарушались. Но с точки зрения Гражданского кодекса приватизация – это законный способ приобретения имущества. А частная собственность у нас – согласно Конституции – охраняется законом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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