Деприватизация как риск для экономики

Деприватизация как риск для экономикиДействия судебной системы должны быть направлены на защиту добросовестных предпринимателей и инвесторов
Часто появляются новости о требованиях взыскать тот или иной актив в пользу государства. Причины могут быть связаны с потенциальными нарушениями, например при приватизации или связанными с коррупцией. В последнее время суды часто принимали решения о передаче таких предприятий и имущества государству. Такие решения иногда отменяются в вышестоящих инстанциях. А иногда прокуратура отказывается от исков. Стороннему наблюдателю предсказать окончательный исход сложно, но вероятность изъятия в случае подачи иска явно выглядит высокой.
В обществе существуют разные, иногда полярные взгляды на приватизацию 1990-х гг. Соответственно, и сейчас справедливость таких требований оценивается по-разному. Правила действительно были противоречивые. Они, а также их трактовка часто менялись, да и зачастую нарушались. Но с точки зрения Гражданского кодекса приватизация – это законный способ приобретения имущества. А частная собственность у нас – согласно Конституции – охраняется законом.