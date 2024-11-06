Деприватизация как риск для экономики

Часто появляются новости о требованиях взыскать тот или иной актив в пользу государства. Причины могут быть связаны с потенциальными нарушениями, например при приватизации или связанными с коррупцией. В последнее время суды часто принимали решения о передаче таких предприятий и имущества государству. Такие решения иногда отменяются в вышестоящих инстанциях. А иногда прокуратура отказывается от исков. Стороннему наблюдателю предсказать окончательный исход сложно, но вероятность изъятия в случае подачи иска явно выглядит высокой.