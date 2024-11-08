Почему в Трампа поверили американцы. И не только они

Что касается лично Трампа, то его образ – блестящее попадание в тысячелетний миф человека западной цивилизации: римский трибун, хитроумный Одиссей (по мужеству и богоборчеству которого так тосковал Жан Люк Годар в «Презрении», указывая на моральный упадок западной цивилизации), англосаксонский рыцарь и «старый добрый король», бунтарь, чуть ли не Робин Гуд, свой парень для простого человека, хотя и богатей из Капитолия. Сказалась и подпитка подобного образа голливудской героикой, в которой полно возрастных харизматиков, меняющих мир или просто на месте устанавливающих справедливость. Вполне себе пример для молодежи, в отличие от тусклых разрушенных стариков-демократов.