Почему в Трампа поверили американцы. И не только они

Почему в Трампа поверили американцы. И не только ониОбраз республиканца попал в тысячелетний миф западной цивилизации о правителе
В последние годы в американской политике сместились полюса, и это особенно ясно продемонстрировала прошедшая президентская кампания. Демократы, которые когда-то представляли средний класс, низы, южан, превратились в партию глобализма и империализма, партию современных западных ценностей, вполне себе чуждых рядовому консервативному обывателю. Республиканцы, напротив, смогли опереться на тех, кто ставит национальные интересы (и сам принцип приоритета национального) выше империалистических, на средний класс, разочарованный неолиберальной политикой и не желающий финансировать чужие войны и чужие политические интересы.
Но это еще не все. Характерна реакция мировых лидеров на избрание Дональда Трампа. Первыми с победой его поздравили руководители государств, выступающих против американского и европейского глобализма. А президент Гондураса, который активно стремится в БРИКС и сотрудничает с Россией, пожелала Трампу «укреплять отношения» со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. И эти голоса прозвучали по-особенному на фоне стандартных славословий лидеров мировых держав.
Внутри самой Америки южное, цветное население во многом поддержало Трампа. Демократам не помогло выдвижение афроамериканки с азиатскими корнями, которую они обещали сделать первой женщиной-президентом. Экс-электорат демократов увидел в этом всего лишь игру и фасад, за которым нет никакого обновления американской политики, а скрывается все та же логика «золотого миллиарда». Ну и в конце концов Камала Харис – действующий вице-президент США и они вместе с Байденом уже успели достаточно разочаровать избирателей.
Что касается лично Трампа, то его образ – блестящее попадание в тысячелетний миф человека западной цивилизации: римский трибун, хитроумный Одиссей (по мужеству и богоборчеству которого так тосковал Жан Люк Годар в «Презрении», указывая на моральный упадок западной цивилизации), англосаксонский рыцарь и «старый добрый король», бунтарь, чуть ли не Робин Гуд, свой парень для простого человека, хотя и богатей из Капитолия. Сказалась и подпитка подобного образа голливудской героикой, в которой полно возрастных харизматиков, меняющих мир или просто на месте устанавливающих справедливость. Вполне себе пример для молодежи, в отличие от тусклых разрушенных стариков-демократов.
Победа Трампа показывает, что древнее традиционное сильнее наносного, поверхностного, «небинарного». Отвага, мужество, честь – в мифе о Трампе старая рыцарская триада пересилила толерантность, унисекс, потребительство современной западной идеологии и культуры.
Еще эта победа показывает, как в мире меняются ценности. Недаром Большой Юг интуитивно симпатизирует Трампу, хотя и не верит в Америку, в ее способность меняться. Наступит ли в мире «золотой век»? Едва ли. Он не наступит даже в США, несмотря на обещания Трампа. Но на уровне подсознания Трамп, его риторика, жесты, созвучны всеобщему запросу на справедливость.
Именно этот запрос в последние годы определяет развитие БРИКС+. Именно он в основе новой дискуссии о том, как дальше будет устроен мир. Дискуссии, активно развернувшейся на последнем саммите сообщества в Казани и нашедшей отражение в «Казанской декларации», где так много сказано про справедливость в мировом масштабе и именно сквозь эту призму – про необходимость уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела и отказа от империализма, запретов, санкций. Про новое устройство мировых институтов.
Очевидно, что новый ценностный запрос есть и в самой Америке. Со стороны среднего класса, небогатого населения, южан – и не только. Очевидно, претендуя на гегемонию, Вашингтону нужно пересмотреть собственную внутреннюю политику, разобраться со своими проблемами внутри страны, а заодно перезагрузить и внешнеполитическую модель. Потому что не только в Америке сместились политические полюса. Меняются они и в международной повестке.