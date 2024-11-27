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Инфляция растет без спроса

Основной причиной всплеска цен является не перегретый спрос, а проблемы на стороне предложения
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

Снова и снова Банк России обосновывает проведение сверхжесткой денежно-кредитной политики необходимостью скорейшего возвращения инфляции к цели в 4%. При этом регулятор четко указывает на то, что его политика ориентирована на «охлаждение перегретого спроса». Но действительно ли причина роста цен в опережающей динамике спроса и насколько темпы роста цен по товарным группам, формирующим индекс потребительских цен (ИПЦ), можно будет снизить через повышение процентных ставок? Может, проблема все же на стороне предложения, а не спроса?

Со стороны производителей часто приходится слышать о том, что природа текущего всплеска цен заключается не столько в росте спроса, сколько в опережающем росте издержек, и не только вследствие дефицита кадров, но и в связи с ростом тарифов, повышением цен на энергоресурсы, увеличением процентных платежей. А в цену сельхозпродукции в этом году добавился еще и негативный погодный фактор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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