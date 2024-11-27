Инфляция растет без спроса

Снова и снова Банк России обосновывает проведение сверхжесткой денежно-кредитной политики необходимостью скорейшего возвращения инфляции к цели в 4%. При этом регулятор четко указывает на то, что его политика ориентирована на «охлаждение перегретого спроса». Но действительно ли причина роста цен в опережающей динамике спроса и насколько темпы роста цен по товарным группам, формирующим индекс потребительских цен (ИПЦ), можно будет снизить через повышение процентных ставок? Может, проблема все же на стороне предложения, а не спроса?