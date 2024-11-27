Инфляция растет без спроса

Инфляция растет без спросаОсновной причиной всплеска цен является не перегретый спрос, а проблемы на стороне предложения
Снова и снова Банк России обосновывает проведение сверхжесткой денежно-кредитной политики необходимостью скорейшего возвращения инфляции к цели в 4%. При этом регулятор четко указывает на то, что его политика ориентирована на «охлаждение перегретого спроса». Но действительно ли причина роста цен в опережающей динамике спроса и насколько темпы роста цен по товарным группам, формирующим индекс потребительских цен (ИПЦ), можно будет снизить через повышение процентных ставок? Может, проблема все же на стороне предложения, а не спроса?
Со стороны производителей часто приходится слышать о том, что природа текущего всплеска цен заключается не столько в росте спроса, сколько в опережающем росте издержек, и не только вследствие дефицита кадров, но и в связи с ростом тарифов, повышением цен на энергоресурсы, увеличением процентных платежей. А в цену сельхозпродукции в этом году добавился еще и негативный погодный фактор.