Избежать ловушки Фукидида«Зеленый романтизм» и «окрашивание» доллара несут риски для мировой экономики
В мировой экономике происходят активные изменения, которые влияют как на ее структуру, так и на сам характер торговых взаимодействий между ключевыми странами. В этих условиях переосмыслению подлежат многие казавшиеся незыблемыми установки моделей развития и их целевые ориентиры.
Для России происходящие изменения носят принципиальный характер, так как они будут определять долгосрочную модель экономики, требуют формирования экономической политики, ориентированной на достижение национальных целей развития в условиях серьезных внешних ограничений и изменения ландшафта мировых торгово-экономических отношений. Дискуссия о том как будет развиваться мировая экономика активно ведется по всему миру. В связи с этим выступление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума можно рассматривать как существенный элемент такой дискуссии, отражающий позицию лидирующей компании российского нефтегазового сектора по ряду стратегических вопросов.
Прежде всего следовало бы остановиться на тезисе о безальтернативности использования ископаемого топлива для целей обеспечения устойчивого роста глобальной экономики. Это принципиальный вопрос, ответ на который предполагает радикальные изменения в структуре мировых инвестиций. Учитывая, что в перспективе ближайших 30 лет невозможно обеспечить энергокомфортность для миллиардов жителей Земли за счет безуглеродных источников, то инвестиционная пауза в развитии традиционных углеводородных источников энергии может самым негативным образом сказаться на перспективах всей глобальной экономики. Но особенно большие риски такое развитие событий несет для развивающихся стран.
Все больше аргументов в пользу того, что на фоне суровой экономической реальности низкоуглеродный романтизм постепенно начинает затухать. Во-первых, уже очевидно, что капиталоемкость безуглеродной энергетики чрезвычайно высока и требуемые объемы инвестиций для ее полномасштабного развития не могут выдержать даже развитые страны. Что уже говорить о рядовых развивающихся странах.
Во-вторых, само развитие низкоуглеродных технологий существенно затормозилось. Наблюдается возрастающий рост затрат на исследования и разработки в этой сфере при их снижающейся отдаче. Например, до сих пор технологически не решен вопрос с аккумуляцией энергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источников.
В-третьих, очевидные попытки использовать климатическую повестку как инструмент конкурентной борьбы вызывают все возрастающее сопротивление не только со стороны ряда крупных развивающихся стран, но даже лидера развитого мира, США, и крупнейших компаний этой страны. «В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зеленый» доллар бежит от «зеленой» повестки, как от огня», – отметил в ходе Веронского форума Сечин.
По его словам, за последние годы энтузиазм западных фондовых рынков в отношении ВИЭ практически сошел на нет, а акции компаний по производству «чистого» топлива за два года упали в несколько раз. Даже такие нефтяные гиганты, как Chevron, BP и Shell останавливают проекты по производству альтернативного топлива.
«Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность компаний «зеленой» экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступности нового финансирования», – рассказал глава «Роснефти».
В связи с этим можно предположить, что итогом сложившейся ситуации как минимум в ближайшие два – три десятилетия станет своеобразный компромисс, при котором альтернативные источники энергии будут преимущественно использоваться в странах, обладающих соответствующими технологиями и природно-климатическими условиями, повышающими эффективность их использования, а в остальном мире базу энергетического обеспечения будут формировать традиционные источники. И сегодня мы видим это на примере угля. Как отметил Сечин, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. За последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт или на 45%. «Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса», – рассказал глава «Роснефти».
В контексте роста мирового спроса на энергоресурсы многие ориентируются на Китай. Темпы роста в этой крупнейшей экономике мира постепенно замедляются, а доля безуглеродных источников энергии растет. Но рост мировой экономики будет смещаться в зону стран глобального Юга и Африки, где сформировался огромный неудовлетворенный спрос на энергию, который не может быть обеспечен исключительно за счет альтернативных источников.
Роль России в обеспечении глобального спроса на энергию трудно переоценить. Трудно не согласиться с Сечиным в том, что вытеснение России с мирового энергетического рынка будет означать коллапс мировой экономики. Особенно важно то, что конкурентоспособность российской нефтегазодобычи позволяет обеспечить растущие рынки долгосрочными гарантированными поставками энергоносителей по приемлемым ценам.
«Обладая огромной и разнообразной ресурсной базой, Россия занимает особое место в мире. Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет $100 трлн, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США, – заявил Сечин. – Это накладывает на нашу страну огромную ответственность. Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе».
Развитие мировой энергетики в ближайшие десятилетия это и вопрос эффективности. Прежде всего эффективности использования энергии в промышленности, на транспорте и в бытовом секторе. В свою очередь энергоэффективность неразрывно связана с внедрением новых технологий и инвестициями. И здесь в полный рост встает вопрос о конфликтности современной мировой экономики, использовании технологических санкций как инструмента конкурентной борьбы. В последнее десятилетие Россия и ряд других стран столкнулись с подобного рода санкциями, ограничивающими возможности наращивания эффективности в экономике и энергетике. Очевидно, что подобные санкции идут вразрез с глобальными целями устойчивого развития, создают барьеры на пути повышения качества экономического роста.
Не менее, а может быть и более важное значение для формирования дисбалансов в мировом экономическом развитии имеют санкции финансового характера. «Окрашивание» доллара для различных стран и направлений расчетов превратило американскую валюту из важнейшего инструмента резервирования в экономическое оружие, средство политического давления. Это стало мощнейшим ударом по мировой финансовой системе, что снижает и без того недостаточные инвестиции в развитие энергетики и энергоэффективности по всему миру. В этих условиях крупнейшие развивающиеся страны вынуждены формировать альтернативные схемы расчетов и резервирования, пытаясь обеспечить суверенитет и экономическую безопасность. Это неизбежно ведет к фрагментации мировой экономики, сдерживает движение к достижению глобальных целей развития.
Неустойчивость параметров развития мировой экономики и торговли отражается и на энергетическом секторе, поэтому Россия как крупнейшей поставщик углеводородного сырья должна проводить ответственную политику в отношении развития нефтегазового сектора, что предполагает оценку его вклада в достижение национальных целей развития в ближайшие десятилетия. Это важно и для того, чтобы сформировать набор эффективных мер экономической политики, обеспечивающих наиболее эффективное использование ресурсов от добычи и экспорта энергоресурсов для целей модернизации российской экономики.
В своем докладе Сечин говорил о ловушке, описанной древнегреческим историком Фукидидом. Ее суть состоит в борьбе страны-гегемона за господство на фоне возникновения альтернативных глобальных центров силы и неизбежным сползании этой борьбы к прямым военным действиям. Очень хочется надеяться на то, что почти 2500 лет накопленного опыта развития человечества позволят найти мирный выход из этой ловушки, обеспечивающий существенное повышение качества жизни людей, существующих за границами пресловутого «золотого миллиарда».