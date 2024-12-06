Избежать ловушки Фукидида

В связи с этим можно предположить, что итогом сложившейся ситуации как минимум в ближайшие два – три десятилетия станет своеобразный компромисс, при котором альтернативные источники энергии будут преимущественно использоваться в странах, обладающих соответствующими технологиями и природно-климатическими условиями, повышающими эффективность их использования, а в остальном мире базу энергетического обеспечения будут формировать традиционные источники. И сегодня мы видим это на примере угля. Как отметил Сечин, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. За последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт или на 45%. «Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры. Например, компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса», – рассказал глава «Роснефти».