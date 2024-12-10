Сирия проголосовала против Башара Асада

Именно народное ополчение в самой первой фазе гражданской войны в 2011–2012 гг. при коллапсе армии смогло спасти режим. Но то, что заставляло людей брать в руки оружие тогда – страх перед резней со стороны боевиков, – сейчас если и не исчезло полностью, то отошло на задний план. Потому что люди, доведенные до отчаяния нищетой и не видя перспектив выхода из кризиса, и так жили в постоянном страхе перед репрессиями со стороны сирийских спецслужб, мухабарата. А теперь появилась надежда, а вдруг действительно может стать лучше, потому что хуже уже быть не могло.