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Сирия проголосовала против Башара Асада

Противники режима выиграли, примерив обличье, которое устроило большинство
Кирилл Семенов , эксперт Российского совета по международным делам, политолог

Подводя первые итоги и ища причины падения режима в Сирии, можно сказать, что армия и народ проголосовали против Башара Асада. Никто не захотел его защищать, никто не хотел за него умирать. Армия не оказывала сопротивления продвигающимся колоннам вооруженной оппозиции, которая занимала город за городом, а народ так и не взял в руки оружие и не стал формировать народное ополчение, чтобы защитить власть и президента.

Именно народное ополчение в самой первой фазе гражданской войны в 2011–2012 гг. при коллапсе армии смогло спасти режим. Но то, что заставляло людей брать в руки оружие тогда – страх перед резней со стороны боевиков, – сейчас если и не исчезло полностью, то отошло на задний план. Потому что люди, доведенные до отчаяния нищетой и не видя перспектив выхода из кризиса, и так жили в постоянном страхе перед репрессиями со стороны сирийских спецслужб, мухабарата. А теперь появилась надежда, а вдруг действительно может стать лучше, потому что хуже уже быть не могло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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