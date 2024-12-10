Сирия проголосовала против Башара Асада

Сирия проголосовала против Башара АсадаПротивники режима выиграли, примерив обличье, которое устроило большинство
Подводя первые итоги и ища причины падения режима в Сирии, можно сказать, что армия и народ проголосовали против Башара Асада. Никто не захотел его защищать, никто не хотел за него умирать. Армия не оказывала сопротивления продвигающимся колоннам вооруженной оппозиции, которая занимала город за городом, а народ так и не взял в руки оружие и не стал формировать народное ополчение, чтобы защитить власть и президента.
Именно народное ополчение в самой первой фазе гражданской войны в 2011–2012 гг. при коллапсе армии смогло спасти режим. Но то, что заставляло людей брать в руки оружие тогда – страх перед резней со стороны боевиков, – сейчас если и не исчезло полностью, то отошло на задний план. Потому что люди, доведенные до отчаяния нищетой и не видя перспектив выхода из кризиса, и так жили в постоянном страхе перед репрессиями со стороны сирийских спецслужб, мухабарата. А теперь появилась надежда, а вдруг действительно может стать лучше, потому что хуже уже быть не могло.