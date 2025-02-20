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Консервативная ось

Что ждет мир на пути к новой идеологической карте
Александр Немцев , политолог

В современном мире ценности превратились в мощный инструмент мягкой силы, способный влиять на международную политику, формировать союзы и даже менять культурные ландшафты целых регионов. Россия и США, две сверхдержавы с разной историей и традициями, в последнее время демонстрируют удивительное сближение в своих ценностных установках. Но их подходы к продвижению этих ценностей остаются различными, что ставит перед нами важные вопросы. Могут ли они объединиться на этом поле? Или их схожесть лишь усилит конкуренцию? И не станут ли правые партии Европы, ранее обвинявшиеся в симпатиях к России, частью нового проамериканского мейнстрима?

Еще два месяца назад граница между западными и российскими ценностями казалась непреодолимой. Россия позиционировала себя как оплот традиционных ценностей, противопоставляя их либеральным идеям Запада. В стране активно продвигались идеи патриотизма, семьи и культурной идентичности, что нашло отражение в официальных документах (указ президента о 17 ключевых ценностях) и образовательных программах («Основы российской государственности»). Запад, в свою очередь, ассоциировался с продвижением прав меньшинств, ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в России) и политики разнообразия (DEI – Diversity, Equity, Inclusion).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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