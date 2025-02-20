Консервативная ось

В современном мире ценности превратились в мощный инструмент мягкой силы, способный влиять на международную политику, формировать союзы и даже менять культурные ландшафты целых регионов. Россия и США, две сверхдержавы с разной историей и традициями, в последнее время демонстрируют удивительное сближение в своих ценностных установках. Но их подходы к продвижению этих ценностей остаются различными, что ставит перед нами важные вопросы. Могут ли они объединиться на этом поле? Или их схожесть лишь усилит конкуренцию? И не станут ли правые партии Европы, ранее обвинявшиеся в симпатиях к России, частью нового проамериканского мейнстрима?