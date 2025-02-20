Консервативная ось

Консервативная осьЧто ждет мир на пути к новой идеологической карте
В современном мире ценности превратились в мощный инструмент мягкой силы, способный влиять на международную политику, формировать союзы и даже менять культурные ландшафты целых регионов. Россия и США, две сверхдержавы с разной историей и традициями, в последнее время демонстрируют удивительное сближение в своих ценностных установках. Но их подходы к продвижению этих ценностей остаются различными, что ставит перед нами важные вопросы. Могут ли они объединиться на этом поле? Или их схожесть лишь усилит конкуренцию? И не станут ли правые партии Европы, ранее обвинявшиеся в симпатиях к России, частью нового проамериканского мейнстрима?
Еще два месяца назад граница между западными и российскими ценностями казалась непреодолимой. Россия позиционировала себя как оплот традиционных ценностей, противопоставляя их либеральным идеям Запада. В стране активно продвигались идеи патриотизма, семьи и культурной идентичности, что нашло отражение в официальных документах (указ президента о 17 ключевых ценностях) и образовательных программах («Основы российской государственности»). Запад, в свою очередь, ассоциировался с продвижением прав меньшинств, ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в России) и политики разнообразия (DEI – Diversity, Equity, Inclusion).