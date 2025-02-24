Первый месяц Трампа: предельная четкость и максимальная загадочность

Первый месяц Трампа: предельная четкость и максимальная загадочностьВысокая динамика приводит к эмоциональным решениям тех, кто отвык от такой скорости действий
Предположения о российско-американском сближении вызвали в России волну ожиданий и волну настороженности.
Причины ожиданий понятны. В их числе – усталость от экстремальных поворотов в международной жизни и ее упрощенной трактовки.
У настороженности и скепсиса источников больше, а причины разнообразнее.
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