Уйти, чтобы вернуться

Но возвращение иностранного бизнеса в Россию представляет собой еще более сложный комплекс политических, юридических и организационных мер, чем уход. Чтобы понять, какие здесь нужны законодательные изменения и в каком направлении предстоит работа, необходимо разобраться в тех законодательных ограничениях и препятствиях, которые появились для иностранного бизнеса с февраля 2022 г.