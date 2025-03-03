Уйти, чтобы вернуться

Уйти, чтобы вернутьсяКакие законодательные изменения нужны для возвращения иностранного бизнеса в Россию
После звонка американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину 12 февраля и запуска переговорного процесса между сторонами стали появляться сообщения о возможном скором возвращении на российский рынок некоторых западных компаний, ушедших после начала специальной военной операции на Украине.
Но возвращение иностранного бизнеса в Россию представляет собой еще более сложный комплекс политических, юридических и организационных мер, чем уход. Чтобы понять, какие здесь нужны законодательные изменения и в каком направлении предстоит работа, необходимо разобраться в тех законодательных ограничениях и препятствиях, которые появились для иностранного бизнеса с февраля 2022 г.
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