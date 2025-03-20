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Ходьба по кругу

Можно за счет ставок сократить спрос и охладить экономику, но ее оживление будет способствовать росту инфляции
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

Банк России на ближайшем заседании скорее всего оставит ключевую ставку без изменений. Оснований для ее повышения нет. Инфляция замедляется, пусть и не настолько устойчиво, как этого бы всем хотелось. Но стало проявляться и влияние роста курса рубля, что особенно заметно по снижению темпов роста цен непродовольственных товаров. Идут вниз и инфляционные ожидания. По данным за март, их уровень достиг 12,9% – ранее такое наблюдалось при ставке в 16% в начале 2024 г. и 18% в начале осени. Показательно также и то, что снижение за месяц оказалось довольно мощным, сразу на 0,8 п. п., что происходит не часто. Также остается все меньше проинфляционных факторов, действие которых в логике ЦБ должно было бы его склонять к повышению ставки – есть признаки охлаждения и на рынке труда, да и динамика производства, особенно в обрабатывающей промышленности, также не дает оснований указывать на какой-либо нарастающий перегрев в этой сфере.

Кроме того, от повышения ставки ЦБ должны сдерживать и некоторые другие факторы, которые он обычно немного обходит стороной в публичной дискуссии. Ставки по кредитам все больше сами становятся проинфляционным фактором. По итогам января этого года по ставке свыше 24% обслуживалось уже более чем 52% объема кредитов, а по ставке свыше 20% – более 78%, причем только за месяц прирост составил почти 12 п. п. Еще в июле 2024 г., например, по ставке свыше 20% обслуживалось менее 13% кредитов. И это все с учетом льготного кредитования. Это не абстрактные цифры – издержки на обслуживание кредитов, безусловно, имеют тенденцию отражаться в ценах. Это очень заметно даже по заявлениям производителей, объявляющих о повышении цен на те или иные группы товаров.

Готов ли Банк России снижать ставку? ЦБ скорее всего на это не пойдет, в рамках своей позиции заявив о том, что сначала надо дождаться устойчивости проявления дезинфляционных тенденций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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