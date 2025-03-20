Ходьба по кругу

Банк России на ближайшем заседании скорее всего оставит ключевую ставку без изменений. Оснований для ее повышения нет. Инфляция замедляется, пусть и не настолько устойчиво, как этого бы всем хотелось. Но стало проявляться и влияние роста курса рубля, что особенно заметно по снижению темпов роста цен непродовольственных товаров. Идут вниз и инфляционные ожидания. По данным за март, их уровень достиг 12,9% – ранее такое наблюдалось при ставке в 16% в начале 2024 г. и 18% в начале осени. Показательно также и то, что снижение за месяц оказалось довольно мощным, сразу на 0,8 п. п., что происходит не часто. Также остается все меньше проинфляционных факторов, действие которых в логике ЦБ должно было бы его склонять к повышению ставки – есть признаки охлаждения и на рынке труда, да и динамика производства, особенно в обрабатывающей промышленности, также не дает оснований указывать на какой-либо нарастающий перегрев в этой сфере.