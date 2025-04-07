Духовные скрепы в бьюти-боксеЗачем Росмолодежи потребовалась исполнительница Sigma Boy
Молодежный форум, сцена, в зале топ-чиновники и активисты. Вдруг глава Росмолодежи Григорий Гуров улыбается юной певице Марии Янковской и объявляет: «Маша, мы хотим пригласить тебя к нам в Росмолодежь консультировать нас, рассказывать о трендах, чтобы мы говорили с ребятами на одном языке».
Так исполнительница вирусного хита Sigma Boy официально получает роль советника ведомства по молодежным трендам. Неожиданный шаг структуры, которая позиционирует себя хранителем традиционных духовно-нравственных ценностей. И новость о том, что Росмолодежь привлекает юную TikTok-знаменитость в консультанты, разлетелась не хуже самого вирусного клипа.
Янковская в 12 лет стала известна на всю страну (и даже за ее пределами) благодаря треку Sigma Boy, записанному дуэтом школьниц. Песня не только разошлась по соцсетям, но и ворвалась в международные чарты, за считаные месяцы набрав свыше 116 млн просмотров на ограниченном YouTube.
Гуров явно рассчитывает, что такой медийный феномен поможет ведомству слышать молодежь и говорить с ней на ее сленге. Шаг смелый. Но смелость эта граничит с эксцентричностью, ведь Янковская выступает не на официальном языке агентства.
Сейчас идеальный герой Росмолодежи, воспитанный в духе госполитики (и указа № 809), совсем иной. Это скромный, самоотверженный юноша (или девушка), любящий родную землю, уважающий традиции, семью, готовый больше думать о душе, чем о кошельке. В таких образах приоритет духовного над материальным – не пустые слова, а ежедневная установка. Ни о каких излишествах и речи быть не может, ведь впереди служение высоким идеалам.