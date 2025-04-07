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Духовные скрепы в бьюти-боксе

Зачем Росмолодежи потребовалась исполнительница Sigma Boy
Александр Немцев , политолог

Молодежный форум, сцена, в зале топ-чиновники и активисты. Вдруг глава Росмолодежи Григорий Гуров улыбается юной певице Марии Янковской и объявляет: «Маша, мы хотим пригласить тебя к нам в Росмолодежь консультировать нас, рассказывать о трендах, чтобы мы говорили с ребятами на одном языке».

Так исполнительница вирусного хита Sigma Boy официально получает роль советника ведомства по молодежным трендам. Неожиданный шаг структуры, которая позиционирует себя хранителем традиционных духовно-нравственных ценностей. И новость о том, что Росмолодежь привлекает юную TikTok-знаменитость в консультанты, разлетелась не хуже самого вирусного клипа.

Янковская в 12 лет стала известна на всю страну (и даже за ее пределами) благодаря треку Sigma Boy, записанному дуэтом школьниц. Песня не только разошлась по соцсетям, но и ворвалась в международные чарты, за считаные месяцы набрав свыше 116 млн просмотров на ограниченном YouTube.

Гуров явно рассчитывает, что такой медийный феномен поможет ведомству слышать молодежь и говорить с ней на ее сленге. Шаг смелый. Но смелость эта граничит с эксцентричностью, ведь Янковская выступает не на официальном языке агентства.

Сейчас идеальный герой Росмолодежи, воспитанный в духе госполитики (и указа № 809), совсем иной. Это скромный, самоотверженный юноша (или девушка), любящий родную землю, уважающий традиции, семью, готовый больше думать о душе, чем о кошельке. В таких образах приоритет духовного над материальным – не пустые слова, а ежедневная установка. Ни о каких излишествах и речи быть не может, ведь впереди служение высоким идеалам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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