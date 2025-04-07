Духовные скрепы в бьюти-боксе

Сейчас идеальный герой Росмолодежи, воспитанный в духе госполитики (и указа № 809), совсем иной. Это скромный, самоотверженный юноша (или девушка), любящий родную землю, уважающий традиции, семью, готовый больше думать о душе, чем о кошельке. В таких образах приоритет духовного над материальным – не пустые слова, а ежедневная установка. Ни о каких излишествах и речи быть не может, ведь впереди служение высоким идеалам.