Рабы машин

Для сравнения: в странах «золотого миллиарда» сегодня идут массовые сокращения, приводящие к скачку безработицы. В России же экономика задыхается от нехватки рабочих рук, а работодатели заключают соглашения о целевом наборе с Бирмой, Пакистаном, Шри-Ланкой и Кенией. По данным Института экономики РАН, России не хватает 4,8 млн работников. Кадровый дефицит выглядит беспрецедентным – в среднем пять вакансий на одного соискателя. Причем не хватает прежде всего высококвалифицированных сотрудников. По данным Института развития предпринимательства и экономики, более 90% компаний в России уже сталкиваются с нехваткой грамотных и опытных специалистов и трудностями при их поиске. Причина тому – быстрое развитие технологий и недостаток образовательных программ, соответствующих требованиям рынка.