Дорогое правосудие

Наконец, предлагается узаконить родную для западных юрисдикций конструкцию «гонорара успеха» и «переуступки прав требования», которые в России находятся на полулегальном положении и в зачаточном состоянии. По словам адвокатов, такая сделка, по которой юрист ведет дело авансом – за свой счет несет расходы, в том числе на госпошлину, и удовлетворяется за счет присужденных истцу сумм – работает только до той поры, пока истец на это готов. Стоит ему отказаться от такого договора, и юрист рискует потерять все понесенные расходы, ведь достаточной регламентации этот институт в России не имеет. А это могло бы дать хороший толчок к развитию «спящих» исков, которые имеют все шансы на победу, но не идут в суды из-за сложного финансового положения истца. И одновременно отсечь те из них, которые, по адекватной и профессиональной оценке самих юристов, судебной перспективы просто не имеют. При возможности вести выигрышные дела с гонораром успеха никто не будет браться за безнадежные и сутяжнические споры, на которых ничего не выиграть, а можно только потерять, если победившая противная сторона успешно взыщет свои судебные расходы.