Дорогое правосудие

Дорогое правосудиеПостановление КС не поставило точку в вопросе повышения госпошлин, оставив возможность пересмотра реформы
Постановление Конституционного суда (КС) от 10 апреля этого года, признавая легитимным значительное повышение госпошлин, спровоцировало новый виток дискуссии на тему эффективности судебной системы и доступности правосудия для граждан.
Эксперты расходятся в оценках как самой реформы, так и ее последствий для судебной системы. Реформу критикуют за заградительный характер судебных пошлин, а апологеты изменений видят в этом благо, потому что и работа судов, и труд юристов начинают ценить выше – во всех смыслах (и услуги адвокатов, скорее всего, станут стоить дороже в условиях повышения пошлин).
Критика реформы – это, прежде всего, социальная риторика.
Ведь высокие пошлины – это барьер для доступа в суд, особенно для малоимущих граждан. Если раньше можно было «задешево» сходить в суд и взыскать мелкий долг или обязать соседа починить поломанный забор, то теперь придется подумать, стоит ли овчинка выделки, окупятся ли эти расходы на пошлину. Это социальное следствие реформы, и ее критикуют, как финансово радикальную, вводящую «судебный ценз», который недоступен для многих граждан. Доля не самой большой пошлины по простому делу в месячном доходе россиянина может доходить до 10%, если сравнивать с МРОТ. И такая «судебная десятина», конечно, остановит многих людей от похода в суд.
Это «прямое» последствие реформы ее сторонники в целом не оспаривают. Но оценивают ее по-иному: сравнивая удельный вес «судебной десятины» не с МРОТ, а с медианным доходом или вообще со средней зарплатой по стране, и в этом случае процент уже не столь большой.
По их мнению, повышение пошлины – «не баг, а фича»: не барьер на пути к правосудию, а разгрузка судов от мелких исков «по недоразумению» или совсем уж «сутяжнических» историй. А для малоимущих, указывают они со ссылкой на КС, есть отсрочка и рассрочка уплаты госпошлины.
На это поступает справедливое возражение, что говорить о реалистичности отсрочки госпошлины можно только в правовом вакууме конституционного правосудия, а в реальных судах такая опция существует только для «документально подтвержденных» малоимущих и инвалидов. И возникает вопрос – какие другие меры, помимо механического повышения «судебного ценза» высокими госпошлинами, можно предложить для оздоровления судебной системы, чтобы разгрузить суды от «пустых» исков, не лишая граждан права на судебную защиту.
Здесь от профессионального сообщества поступило три интересных предложения, которые могут стать предметом для анализа как законодателей (в том числе недовольных реформой и инициировавших запрос в КС), так и для самого КС, который прямо оговорился, что готов снова вернуться к рассмотрению вопроса о повышении пошлин по существу.
Во-первых, адвокаты предлагают внедрить в гражданском и административном судопроизводстве практику из уголовного процесса (статья 132 УПК РФ) – возврат пошлины истцу из бюджета, сразу, с последующим взысканием пошлины с ответчика уже силами самого государства. Или ввести «судебный депозит» в размере госпошлины, который вносят стороны на счет суда, и который сразу после вступления решения в силу передается победителю. Это нивелировало бы большую госпошлину, поскольку правая сторона была бы защищена от проволочки проигравшего с ее уплатой. Также эта мера сняла бы проблему неисполнения судебных решений и споров с судебными приставами – хотя бы пошлина возвращалась сразу.
Во-вторых, звучат призывы перестать «стесняться» назначать компенсацию судебных расходов и сделать это весомым «штрафом за сутяжничество». Сейчас такие расходы компенсируются чисто символически, по минимальным расценкам региональной палаты адвокатов, расходы на гостиницы и билеты занижаются, а не предусмотренные адвокатской тарификацией услуги и вовсе остаются за скобками компенсации. Если бы на эту тему появилось разъяснение Верховного суда или правовая позиция КС с большим разбегом компенсаций, это стало бы барьером для сутяжников. Ведь одно дело проиграть только сумму иска, а другое – оплачивать работу юристов противной стороны «по полному прайсу».
Наконец, предлагается узаконить родную для западных юрисдикций конструкцию «гонорара успеха» и «переуступки прав требования», которые в России находятся на полулегальном положении и в зачаточном состоянии. По словам адвокатов, такая сделка, по которой юрист ведет дело авансом – за свой счет несет расходы, в том числе на госпошлину, и удовлетворяется за счет присужденных истцу сумм – работает только до той поры, пока истец на это готов. Стоит ему отказаться от такого договора, и юрист рискует потерять все понесенные расходы, ведь достаточной регламентации этот институт в России не имеет. А это могло бы дать хороший толчок к развитию «спящих» исков, которые имеют все шансы на победу, но не идут в суды из-за сложного финансового положения истца. И одновременно отсечь те из них, которые, по адекватной и профессиональной оценке самих юристов, судебной перспективы просто не имеют. При возможности вести выигрышные дела с гонораром успеха никто не будет браться за безнадежные и сутяжнические споры, на которых ничего не выиграть, а можно только потерять, если победившая противная сторона успешно взыщет свои судебные расходы.
Без этих изменений, в условиях, когда государство, с одной стороны, перекрывает доступ к правосудию, повышая пошлины, а, с другой – не предлагает никаких альтернативных методов решения спорных ситуаций «бытового» уровня, мы рискуем получить переток таких «мелких дел» в серую зону неформальной модерации. Ведь если издержки от похода в суд (авансирование госпошлины и расходы на юриста) для истца превышают потенциальные выгоды от получения судебного решения (которое далеко не всегда означает его реальное исполнение), на арену выйдут «решалы» всех мастей, от легальных медиаторов и полулегальных коллекторов до просто крепких парней в черных кожанках на тонированных «мерсах».
Хотя это прямо не отмечено в решении КС, кажется, что такая логика была и у судей. Поскольку в конце постановления они прямо оговорили возможность пересмотра принятых правовых позиций по заявлениям тех, кого повышение госпошлин коснулось напрямую (нынешнее постановление было принято по запросу депутатов Госдумы, а не граждан). Сбор таких заявлений для новой жалобы уже идет. И можно с полным основанием в этом году ждать нового витка обсуждения «реформы пошлин» в КС, уже по заявлениям граждан и с учетом реальной практики применения новых высоких пошлин.
Этот вопрос в минувшее воскресенье обсуждали в прямом эфире Telegram-канала «О! З А Х А Р О В».