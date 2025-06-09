Нужен ли России ученический договор?

При этом, несмотря на сутевую схожесть, данные виды соглашений имеют и целый ряд принципиальных отличий. Даже субъектный состав этих соглашений определен законодателем по-разному: ученический договор всегда двусторонний и заключается между работодателем и работником или лицом, ищущим работу. Сторонами же договора о целевом обучении являются гражданин и заказчик обучения, который может и не являться работодателем. При этом такой договор может быть и трех-, и четырехсторонним (с включением в него в качестве сторон образовательной организации и работодателя). Но в то же время в отдельных установленных законом случаях будущий работодатель обучающегося может даже не указываться в договоре. Отличия также есть и в мерах поддержки, гарантированных обучающемуся, и в ответственности сторон в случае неисполнения договора, и в порядке заключения договора, и в его форме, и в ряде иных нюансов.