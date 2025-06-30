Технологическое лидерство невозможно без кадрового суверенитета

Технологическое лидерство невозможно без кадрового суверенитетаТульская область ориентируется на внутренний потенциал страны для решения проблемы нехватки кадров
Спрос на труд в России высок. А Тульская область – трудодефицитный регион с одним из самых низких уровней безработицы в стране – 0,1%. По сравнению с 2015 г. потребность предприятий в кадрах выросла в 2 раза, с 2020 г. – в 1,5 раза. Сегодня работодателям Тульской области требуется свыше 30 000 работников. И это без учета новых проектов, соглашения о реализации которых подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году.
Сегодня все отрасли сталкиваются с дефицитом работников. Значительную нехватку кадров испытывает промышленность – это почти половина всей потребности.
Кадровый дефицит не решить исключительно внутренними резервами. Но Тульская область не готова увеличить поток трудовых мигрантов. Потому что достижение технологического лидерства невозможно без кадрового суверенитета. А значит, надо искать иные решения, которые позволят компенсировать нехватку кадров. Это общая задача государства и бизнеса.
Требуются инженеры
Наибольший спрос на инженеров сейчас есть во всех базовых для региона отраслях. Это машиностроение, металлургия, химическая промышленность, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. При этом в отрасли машиностроения нам удалось добиться неплохих результатов в укомплектовании предприятий кадрами, количество вакансий в них значительно сократилось.
Потребность в кадрах есть и в развивающейся в нашем регионе отрасли автомобилестроения. Это высокотехнологичная отрасль, поэтому вопрос инженерных кадров актуален для компании «Хавейл», особенно с учетом имеющихся планов по углублению локализации производства.
Сейчас завод работает в режиме полного цикла и осуществляет такие производственные операции, как штамповка кузова, сварка, покраска и сборка автомобилей, сборка двигателей внутреннего сгорания, производство запасных частей для послепродажного обслуживания.
Компания планомерно работает над расширением собственных производственных возможностей. Так, в марте 2024 г. был запущен завод двигателей, а уже 19 июня текущего года на ПМЭФе мы подписали соглашение о создании производства комплектующих и трансмиссий. Запуск намечен на 2027 г.
Уровень локализации производства растет. И эта работа будет продолжаться.
Кроме того, в Тульской области под эгидой «Ростеха», Союза машиностроителей, Лиги содействия оборонным предприятиям ежегодно проводится молодежный международный форум «Инженеры будущего». Он является масштабным мероприятием, направленным на популяризацию профессии инженера. В этом году впервые за много лет начал свою работу новый лагерь «Звездный». Его современная инфраструктура позволит обеспечить максимально благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей.
Первая смена лагеря – инженерная, сюда на отдых приехали юные дарования – победители олимпиады «Звезда» из Тульской области и других субъектов нашей страны. Всего 26 регионов.
У ребят есть реальная возможность своими глазами увидеть перспективы инженерной профессии. Цель смены – поддержка и развитие инженерного мышления у подростков, формирование интереса к техническому творчеству, прикладным наукам и будущим профессиям в высокотехнологичных отраслях. Здесь подростки не только откроют для себя захватывающий мир инженерии, но и получат мотивацию для профессионального развития, познакомятся с новыми друзьями и попробуют свои силы в решении настоящих инженерных задач.
Как достичь национальных целей
В условиях дефицита кадров необходимо заниматься совершенствованием внутренних производственных процессов, ускорять автоматизацию, роботизацию производств, внедрять цифровые сервисы и продукты искусственного интеллекта, а также расширять производственную кооперацию. Это сопряжено с затратами, но неизбежный процесс: по этому пути все равно придется идти. Тем более что такие задачи поставил президент Владимир Путин.
Для ряда отраслей и направлений требуются высококвалифицированные специалисты, без которых просто невозможно обеспечить достижение национальных целей.
Но есть и менее технологичные отрасли. Нехватка рабочих рук существенно ощущается в стройке, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного строительства, в легкой промышленности. Именно отсюда поступает наибольшее количество запросов на привлечение иностранных работников.
Необходимо популяризировать как профессии, требующие высшего образования, так и рабочие специальности – нужно повышать престиж труда в целом.
Какое бы образование ни получил человек, важно, чтобы он пришел работать по профессии. Частично этому способствуют целевые наборы. Но проблема «потерявшихся» молодых специалистов пока еще не решена. В июне по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Кадры» сформирован и опубликован Национальный рейтинг колледжей и вузов. Отмечу, что Тульская область вошла в число регионов с наибольшим количеством колледжей, занявших первые места по количеству трудоустроенных выпускников.
Особое внимание предприятиям необходимо уделять внутренней социальной политике, нацеленной на привлечение и удержание сотрудников. Это не только достойный заработок, но и дополнительные социальные льготы и гарантии для разных категорий работников (молодые специалисты, сотрудники с детьми, работники пенсионного возраста).
Чтобы сделать предприятия региона более привлекательными для соискателей, мы разработали и внедрили кадровый и демографический стандарты. Уже более 500 предприятий и организаций разных сфер экономики присоединились к их реализации.
А врачи и медицинские работники среднего звена, достигшие пенсионного возраста, но чувствующие в себе силу продолжать трудиться, получают ежемесячные доплаты из регионального бюджета.
Миграционная политика
В двух опорных вузах Тульской области сегодня учится более 1750 иностранных студентов, слушателей подготовительного отделения, а также обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. Преимущественно это страны Азии, СНГ, Африки, Южной Америки.
Популярными направлениями подготовки являются фармация, лечебное дело, техника и технология строительства, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, экономика и управление, техника и технологии наземного транспорта, информатика и вычислительная техника, физическая культура и спорт, лингвистика.
Ежегодно правительство России определяет количество квот для каждого региона на привлечение иностранных квалифицированных специалистов из визовых стран. Для Тульской области на 2024 г. было выделено 4510 квот, они израсходованы уже более чем на 98%.
Тем не менее регион поэтапно ввел ряд ограничений для мигрантов. По программе переселения соотечественников мы принимаем не просто лиц, желающих стать гражданами Российской Федерации, но и имеющих при этом среднее или высшее профессиональное образование, стаж и опыт работы по профессии.
Ввели запрет на работу иностранцев по патентам в сферах общественного транспорта и такси, общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками, производства детского питания, в частных агентствах занятости и охранных службах.
А также ежегодно увеличиваем стоимость патента для иностранцев из безвизовых стран. В этом году она составляет 11 200 руб. в месяц. Это второй по стоимости патент среди субъектов Центрального федерального округа.
В ходе обсуждений на ПМЭФе член РСПП Андрей Комаров предложил отправить федпроект «Профессионалитет» на экспорт в Индию и затем привлекать таких выпускников на российские предприятия. Идея кажется интересной, но не уверен, что мы сможем создать такие механизмы, которые будут гарантировать приезд на работу в Россию квалифицированных иностранных специалистов, подготовленных у себя на родине по нашим лекалам. Может получиться так, что хотели решить свою проблему, а решили чужую. К примеру, сейчас вузы борются за иностранных студентов, отчитываются об этом, но механизмов, как оставить их на работе в России хотя бы на время, нет. Большая их часть уезжает после получения образования.
Опыт Тульской области
Работа по кадровому обеспечению экономики региона носит стратегический и системный характер. Мы разработали и реализуем региональную программу «Работай в Туле», где основную роль играет формирование и ежегодное обновление прогноза рынка труда исходя из потребности экономики в кадрах, а также повышение качества трудовых ресурсов за счет основного и дополнительного профессионального обучения граждан, релокация трудовых ресурсов из других субъектов страны.
Мы усилили взаимодействие предприятий с органами занятости. Это дает свои результаты – с начала года на предприятия машиностроения трудоустроено свыше 4000 человек.
Работодатели регулярно проводят открытые отборы кадров, чтобы привлечь новых сотрудников. Машиностроительные предприятия проводят «Недели без турникетов», которые дают возможность школьникам и студентам увидеть работу изнутри.
Также мы активно поддерживаем наши опорные вузы – Тульский государственный университет им. Льва Толстого и Тульский государственный университет, которые являются участниками федеральной программы «Приоритет-2030».
Качественно меняется система подготовки специалистов в среднем и высшем профессиональном звене. Образование заточено на потребности предприятий, становится все более практико-ориентированным.
В прошлом году при поддержке Минобрнауки России и АО «Высокоточные комплексы» на базе Тульского государственного университета открыли передовую инженерную школу «Интеллектуальные оборонные системы».
Все больше предприятий и организаций вовлекаются в реализацию федерального проекта «Профессионалитет».
В планах – создание межвузовского оборонно-промышленного кампуса на базе Тульского государственного университета.
Наша основная задача – задействовать имеющийся кадровый потенциал. Для привлечения и удержания специалистов важны корпоративная культура, климат в коллективе, социальные гарантии. И здесь мы уже видим определенные результаты. Отток жителей, уезжающих на работу за пределы региона, планомерно снижается.