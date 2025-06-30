Технологическое лидерство невозможно без кадрового суверенитета

В ходе обсуждений на ПМЭФе член РСПП Андрей Комаров предложил отправить федпроект «Профессионалитет» на экспорт в Индию и затем привлекать таких выпускников на российские предприятия. Идея кажется интересной, но не уверен, что мы сможем создать такие механизмы, которые будут гарантировать приезд на работу в Россию квалифицированных иностранных специалистов, подготовленных у себя на родине по нашим лекалам. Может получиться так, что хотели решить свою проблему, а решили чужую. К примеру, сейчас вузы борются за иностранных студентов, отчитываются об этом, но механизмов, как оставить их на работе в России хотя бы на время, нет. Большая их часть уезжает после получения образования.