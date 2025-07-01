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Быстрые законы и громкие заявления

Чем депутаты Госдумы занимались в июне
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В первый месяц лета в Госдуме прошло шесть пленарных заседаний вместо обычных девяти. Хотя план работы был сокращен на треть, депутаты, кажется, его перевыполнили – приняли 61 федеральный закон, 37 законов отклонили. Правда, для этого им пришлось заседать по пять-шесть часов подряд. Работа для усидчивых. При обсуждении законопроектов депутаты все чаще стремились быть лапидарными: делать свои выступления с трибуны максимально краткими, чтобы экономить общее время.

В таком формате была введена уголовная ответственность для дропперов, иноагентам подняли штрафы за нарушение маркировки распространяемых материалов и ввели заочную административную ответственность для эмигрантов. В ускоренном режиме был увеличен до 20 000 руб. штраф за несообщение в военкомат о факте переезда. Упрощена продажа квартир с обременением, купленных с использованием маткапитала. Введены правила преимущественного использования русского языка в рекламе. У многоквартирных домов в ГИС ЖХК появятся свои электронные паспорта, а оплачивать услуги ЖКХ с 1 марта 2026 г. нужно будет до 15-го числа каждого месяца, а не до 10-го, как сейчас.

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