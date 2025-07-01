Быстрые законы и громкие заявления

В таком формате была введена уголовная ответственность для дропперов, иноагентам подняли штрафы за нарушение маркировки распространяемых материалов и ввели заочную административную ответственность для эмигрантов. В ускоренном режиме был увеличен до 20 000 руб. штраф за несообщение в военкомат о факте переезда. Упрощена продажа квартир с обременением, купленных с использованием маткапитала. Введены правила преимущественного использования русского языка в рекламе. У многоквартирных домов в ГИС ЖХК появятся свои электронные паспорта, а оплачивать услуги ЖКХ с 1 марта 2026 г. нужно будет до 15-го числа каждого месяца, а не до 10-го, как сейчас.