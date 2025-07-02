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Высокое напряжение

Как рост доли электроэнергии в глобальном энергобалансе повлияет на международную политику
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Принято считать, что мы живем в эпоху четвертого энергетического перехода, выражающегося в замене традиционных ископаемых источников энергии возобновляемыми. Хотя скорее уместно говорить не столько о реальных изменениях, сколько о мощном хайпе. Так, сегодня доля солнечной и ветровой энергетики в глобальном энергобалансе составляет всего 6%. При этом за последние 10 лет, несмотря на инвестированные в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) $10 трлн, она возросла всего на 4 процентных пункта. Что-то не похоже на настоящую энергетическую революцию.

Между тем революция действительно происходит, но выражается не в увеличении количества солнечных панелей и ветровых установок, а... в триумфальном развитии электроэнергетики. То есть на свой пик выходит третий энергопереход, который начался более 100 лет назад с появлением первых электрических сетей. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшую четверть века потребление электроэнергии в мире удвоится. Это обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, продолжается рост населения планеты одновременно с повышением уровня урбанизации. Особенно ярко это видно на примере Индии. Тот, кто путешествовал по этой стране, не мог не обратить внимания на периодически встречающиеся на дорогах здоровенные грузовики, доверху наполненные брикетами из навоза. Очень впечатляющее зрелище. И да, многие домохозяйства до сих пор используют это «чистое биологическое топливо». Но вместе с тем за последние 10 лет в Индии пиковая нагрузка на энергосистему выросла почти на 70%! То есть десятки и сотни миллионов людей наконец-то отказываются от «топлива бедняков» и подключаются к централизованным энергосистемам. А в грядущие десятилетия этот процесс охватит и многие другие государства Азии и Африки.

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