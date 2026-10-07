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Зеленая иллюзия

Почему России не стоит слепо повторять курс на электромобили
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

В 1954 г. 22 января Никита Хрущев написал для президиума ЦК записку «Пути решения зерновой проблемы», где в том числе сравнивал советский опыт выращивания зерновых с американским. И вскоре началась кампания в стиле «догнать и перегнать Америку» в части увеличения посевных площадей под кукурузу. Видимо, этот злак рассматривался как палочка-выручалочка, которая мгновенно решит все проблемы сельского хозяйства СССР. Результат мы знаем. Кстати, кукурузная кампания вам ничего не напоминает? Подобной волшебной палочкой стали и ESG, и декарбонизация, и электромобили в части борьбы с ископаемым топливом. Результат этих кампаний в недалеком будущем мы, я в этом уверен, будем рассматривать со здоровым скептицизмом и еще удивляться, кто же нас так зомбировал.

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