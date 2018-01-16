Чем тело Ленина отличается от мощей святых

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Ленина положили в Мавзолей – чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Владимир Путин, президент России

Один из комментаторов в Facebook, человек солидный и вовсе не сторонник Владимира Путина, одобрил версию, что высказывание главного кандидата в президенты России о коммунистах носит уничижительный характер: дескать, вот бесплодные люди, ничего нового не создали. Комментатору кажется, будто труп коммуниста Ульянова Путин сравнивает с нетленными останками святых в том же контексте.

Про коммунистов ничего хорошего сказать не могу, но от сравнения тела Ленина, человека, лично требовавшего расстрелов и, кажется, не раскаявшегося в этом (свидетельств не знаю), с мощами святых угодников не оторопеть не могу. И это не на бегу брошенная фраза, которую кандидат Путин мог бы неудачно сформулировать, а цитата из фильма, продукта, долгого в производстве и поддающегося корректировке, если что вышло неясно. Как следует согласованная то есть цитата.

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