Как умелый юрист вернул жертвам аферы Мэдоффа почти все их деньги
В 2008 г. рухнула одна из крупнейших финансовых пирамид в истории человечества. Бернард Мэдофф запустил мошенническую схему еще в 1970-х гг. Он обещал инвесторам до 46% годовых якобы от игры на фондовом рынке. На самом деле со старыми инвесторами расплачивались деньгами, полученными от новых. Но в кризис 2008 г. слишком многие клиенты захотели выйти в кэш. Мэдофф не смог расплатиться, признался в своей афере сыновьям (считается, что они были не в курсе), а те донесли на него властям.
Всего клиенты Мэдоффа потеряли $17,5 млрд. Возвращать жертвам эти деньги суд назначил Ирвинга Пикарда, партнера фирмы Baker & Hostetler. Он стал конкурсным управляющим фонда Мэдоффа (Bernard L. Madoff Investment Securities LLC) и поверенным в делах вкладчиков. Сколько возвращают пострадавшим от пирамид? Если очень повезет – до 30%, пишет Bloomberg. Обычно же процентов пять. А Пикард разыскал уже более 80% средств – $14,3 млрд. И ему может удаться почти невероятное – вернуть без малого 100%.
Камень преткновения – $3,2 млрд, которые ушли за рубеж. У Пикарда нет никаких прав на эти деньги, уверяли суд представители финансовых организаций, на счетах которых эти миллиарды сейчас находятся. Да, это деньги жертв Мэдоффа, пришедшие через фидерные фонды (т. е. инвестирующие не напрямую, а через другие фонды). Однако в американском Кодексе о банкротстве не предусмотрено аннулирование переводов между иностранными компаниями. В 2014 г. им удалось убедить судью, ведущего дело Мэдоффа, и тот отказал Пикарду.
Прошло пять лет. Пикард твердил, что американский суд собственными руками создает канал для легализации преступных доходов. Тем более что первые транзакции этих средств произошли на территории США. В феврале 2019 г. Апелляционный суд США прислушался к аргументам Пикарда и вынес решение в его пользу. Остается последняя схватка – в Верховном суде США. Ранее «Ведомостям» сказали в офисе Пикарда, что слушания намечались на декабрь 2019 г. Но заседание суда не состоялось до сих пор, и точная дата не известна.