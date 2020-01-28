Как умелый юрист вернул жертвам аферы Мэдоффа почти все их деньги

В 2008 г. рухнула одна из крупнейших финансовых пирамид в истории человечества. Бернард Мэдофф запустил мошенническую схему еще в 1970-х гг. Он обещал инвесторам до 46% годовых якобы от игры на фондовом рынке. На самом деле со старыми инвесторами расплачивались деньгами, полученными от новых. Но в кризис 2008 г. слишком многие клиенты захотели выйти в кэш. Мэдофф не смог расплатиться, признался в своей афере сыновьям (считается, что они были не в курсе), а те донесли на него властям.