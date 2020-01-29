Вклады населения в банках превысили 30 трлн рублей

Вклады населения росли в значительной степени за счет обеспеченных клиентов, считают эксперты. Главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова напоминает, что в 2019 г. заработные платы в реальном выражении выросли на 2,5%, так что «обеспеченная часть населения стала располагать бОльшими свободными средствами». Основным источником роста вкладов населения являются накопления среднего класса и более богатых людей (их валютные вклады обычно гораздо больше рублевых), солидарен профессор Банковского института Высшей школы экономики Михаил Сухов. «Маловероятно, что различия в процентных ставках по вкладам в валютах сильно повлияют на предпочтения данной категории клиентов вкладывать в депозиты в рублях. Поэтому склонность к сбережениям немногочисленной, но достаточно состоятельной части населения определяет темпы изменения объемов вкладов», – пишет он в колонке для «Ведомостей».